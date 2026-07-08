私 「先週、高知のひろめ市場に行ったんです。」常連A 「旅行？」私 「仕事です。高知に行ったので、時間作って憧れのにひろめ市場に行ってみました！」常連B 「この前TVでもやってたよ、ひろめ市場。いっぱいお店入ってんだね。」私 「そうなんですよ。天ぷら、餃子、お寿司、ステーキ、ラーメン、なんでもありました。. やっぱり鰹のタタキは美味かったー。分厚くて、ニンニクのスライスと塩で食べるんですよ。藁焼きの香りがすごくいい。」みんな 「うわぁー美味しそう。」常連C 「あ、俺もこの前ひろめ市場で鰹食って来た！遊びだけど。」みんな 「遊びかい！（笑）」

お店の良さって、料理の味だけではないと思うのです。お店の雰囲気とか、店員さんたちとか、そこに集まるお客さんたちとか。気がつけば、そこに居合わせた人たちと会話が弾んでいる。笑いの絶えない店内に、自分の居場所がある。ぶらりと一人でも気兼ねなく入れるお店。友人を連れてきたくなるお店なのです。

鎌倉にある、『タベルノム日日』と『タベルノム時時』をご存じですか。地元の常連さんたちが毎日入れ替わり立ち替わり、足げ無く通う居酒屋さんです。『タベルノム日日』は、鎌倉駅からも近い由比ヶ浜通りにあって、地元の人は、時間が空けばぶらりと顔を出す。まさに生活のルーチンに組み込まれたお店。そして二階堂にある『タベルノム時時』は、鎌倉宮近くの緑の中の静かな古民家。こちらは居酒屋というより、お食事処。休日に、日常を忘れてゆっくりと訪れたいお店です。

性格の違う姉妹のような二つのお店ですが、居心地の良さは同じ。時間を忘れ、いつまでも長居してしまうお店なのです。

オーナーは、池内かおりさん(右)と有高ひとみさん(左)。

「今日は誰が来てるかな」 とみんなぶらりとお店に顔を出します。でも、やっぱりみんなが会いたいのはこの二人。ということで、今回はまず『タベルノム時時』からご紹介します！

『タベルノム時時』

湘南には、美味しいお店が沢山あります。モダンカジュアルなお店から、まるで自然と共存している様なお店まで、どれも湘南ならではの素敵なお店。

その中で鎌倉のお店には、古都の風情や語り継がれる武将たちの物語が特別なスパイスとして加わっている。鎌倉時代の熱い想いの残る街。大河ドラマ「鎌倉殿の13人」でクローズアップされましたが、鶴岡八幡宮の境内などは、もしかしたら源頼朝や北条義時がこの同じ場所に立っていたのかもしれないと思ったりすることもあります。時空を超えた彼らの幻影が、目の前を通り過ぎた気さえする。そんな街なのです。せっかくなので今回は、鶴岡八幡宮を通り、鎌倉宮へと向かう歴史散策ルートでご紹介します。

鎌倉歴史散策ルートで道案内

鎌倉駅から、まずは鶴岡八幡宮に向かいます。

二ノ鳥居からは、若宮大路中央にある段葛を歩きます。源頼朝が、北条政子の安産祈願のために整備させた参道です。春先であれば、桜に囲まれた幻想的な空間の中を歩くことが出来ます。

三の鳥居が見えてきました。この奥が、鶴岡八幡宮です。八幡様は、武運の神。鎌倉幕府を象徴する神社。大石段の上にある朱塗りの本宮。静御前の舞った舞殿。政子石や源平池。時間を掛けてゆっくり見て感じて欲しい場所です。

鶴岡八幡宮からは、横浜国立大学附属鎌倉小学校の横を通り鎌倉宮へと向かいます。閑静な住宅街を抜ける小道です。鎌倉の6月は、街のあちこちでアジサイが色をつけます。青、ピンク、白、紫 etc。梅雨時を楽しめるのも鎌倉の良さですよね。

しばらく進むと、鎌倉宮へと抜ける道に当たります。（金沢街道からは、岐れ道交差点を左に入った道です。）ここを左折して、突き当たりが鎌倉宮です。

途中、荏柄天神社（御祭神:菅原道真公）の前を通ります。

鎌倉宮（御祭神:大塔宮・護良親王）です。鎌倉時代後期にあたっては、護良親王（もりよししんのう）や楠木正成、足利尊氏、新田義貞といった武将たちが、新しい世を夢見て熱い戦いを繰り広げた場所。

鎌倉宮のロータリーをさらに奥へと進みます。

この先には、天園ハイキングコースの登山口もあります。北鎌倉の建長寺から入って、ここに抜けるのも良いかも知れません。『タベルノム時時』には、ハイカーのお客さんも多く訪れます。

すでに周りは緑でいっぱい。道幅もどんどん狭くなり、横を小川が流れます。夜はホタルが飛ぶそうです。

着きました。この緑の中の古民家が『タベルノム時時』です。

外観

草木に囲まれた佇まいは、季節毎にさまざまな顔を見せてくれます。

春は梅が咲きます。

秋は燃えるような紅葉に包まれます。

新しい芽が力をじっくり蓄える冬。庭の木々やまわりの自然が、四季を通してさまざまな顔を見せてくれます。

店内

早速中に入ってみましょう。

店内は落ち着いた雰囲気。

「ここは人里離れた静かな場所なので、鳥の声が聞こえます。携帯電話の電波が入りにくい場所なので、むしろ携帯電話のことを忘れて、日常から切り離されたひとときをのんびり楽しんでもらいたいです」と、かおりさん。

筆者が訪問した時には、ウグイスが鳴いていました。鎌倉には、ウグイスが春を運んで来ます。ウグイスは、最初「ホーホー」とか、「ホケッ」とか上手く鳴けないのですが、次第に「ホーホケキョ！」と上手に鳴けるようになるんですよ。そんなウグイスの鳴き声を聞きながら、ここでまったりと過ごすのも良いかもしれません。

料理紹介

前菜

生ビール 700円（税込）

窓から差し込む光、外の緑が気持ちいい。まずは乾杯！

酒泥棒のポテトサラダ 650円（税込）

『時時』に来たら、ポテトサラダは外せません。その時その時で微妙に違うのです。

「ベーコンと新玉葱のポテトサラダだったり、キュウリだけとかゴーヤを入れたり、冬なら長ネギのポテトサラダだったり、その時その時の美味しい食材を基に作ります。味付けも和風だったり、中華風だったり、この食材ならどうしたら美味しいか考えて毎回変えています。」

型にはまらないポテトサラダ。そんな話を聞くとポテトサラダは、外せなくなりますよね！毎回食べてみたい。

時時定番人気 自家製がんもどき 550円（税込）

みなさん、がんもどきの作り方を知っていますか？結構手間が掛かるのです。まず木綿豆腐の水を切る。豆腐に重しを乗せてじっくりジュワ～と水を切る。まさに半日かかる作業。そして水が抜け固い塊になった豆腐を裏ごしして、準備しておいた具材（例えばニンジン、ゴボウ、昆布 etc）と和えて団子にする。豆腐の水分が抜けていないと団子にならないのです。それを油で揚げる。この手間の掛かった作業。美味しくないはずがない！

「がんもどきも、ベーコンを入れたりツナを入れたり、その時によって具材も変われば味付けも変えています。」

これも、毎回食べるしかなさそうですね。がんもどきを割ったところの写真を撮り忘れました…。お汁がジュワァーと溢れてきて、一口食べると「もう口の中がパラダイスや！」って聞いたことのあるセリフが思わず出ます。

季節の白和え 700円（税込）

白和えも、水切りした木綿豆腐を裏ごししたものがベースですね。そこに食感、風味の異なる食材たちを組み合わせる。美味しい味を奏でるカルテットのハーモニーが聴こえて来ます。

「うちのはピーナッツバターと甜菜糖（てんさいとう）と出汁で味付けします。これも毎回具材が違ったりするので、それに合わせて、レモン汁を使ったり生姜を効かせたりもします。」

みなさん、わかりますよね。これまた毎回食べるしかなさそうです。

取り皿がまた素敵なんです。ひたすら“和”を感じます。食器は、かおりさん、ひとみさんが自分たちで持っていた物を持ち寄ったり、知人の骨董品屋さんから譲り受けた物を使っているとか。風情ある古民家と食器たちが、美味しい料理をさらに美味しく感じさせます

『タベルノム日日』と『タベルノム時時』誕生秘話

『タベルノム時時』のオープンは、2024年12月12日。もともとは、かおりさんのお住まいだったとか。かおりさんとひとみさんの出会いは、鎌倉の『ヒグラシ文庫』。かおりさんが、横浜金沢区に『酒と惣菜とごはん はっけ』を出したときもひとみさんが手伝ってくれて、いつか一緒にお店をやりたいねと話していたそうです。そして二人の願いを叶えたのが、『タベルノム日日』（2023年12月2日オープン）。『タベルノム日日』が軌道に乗り、そしてここ二階堂に、『タベルノム時時』をオープンしたのでした。

昼の時間帯は、主にかおりさんが『タベルノム時時』。ひとみさんが『タベルノム日日』を切り盛りし、夜になると、かおりさんも『タベルノム日日』に駆けつけます。良いお客さんたちやお店を手伝ってくれるスタッフさんたちにも恵まれ、日々賑わいの絶えないお店となりました。

『タベルノム時時』への想い

「自然を感じ、大切な人とゆっくり過ごして頂けたら嬉しいです」とかおりさん。

「誰かの家に遊び来たようにリラックスして欲しいです」とひとみさん。

ここでは、余計な説明はいらないようです。自然を感じてリラックスする。季節を感じる美味しい料理をじっくり味わう。余計な言葉すら無意味になる。大切な人と来て、同じことを共感し、のんびり過ごすのも良いかもしれませんね。かおりさん、ひとみさん、スタッフさんたちの程よい接客が、さらに居心地を良くしてくれます。

前菜（続き）

出来たて だし巻き玉子 750円（税込）

ふわふわ玉子焼き。卵4個で作る玉子焼きは、出汁と塩だけの味付け。シンプルだからこそ素材の旨味が際立つ。一口食べる毎に、奥深い味わいが口の中いっぱいに広がります。幸せな味。

時時 水餃子 650円（税込）

水餃子です。

皮がモチモチぷるるん！口の中でじゅわ～と旨味が広がる。

「具材は、毎回違います。定番はサンショウとキュウリや、レモンとセロリとか、梅と大葉ですが、季節の美味しい物を入れたいと思っていて、小松菜とキクラゲや青とうがらしなどなど、いろいろその時の食材によって変えます。」

餃子って、定番の豚ひき肉とニラの具材に安心感を感じますが、いろんな味を食べてみたいのも事実です。何を隠そう、筆者は生粋の宇都宮育ち。餃子にはうるさいのですが、レモンとセロリ、小松菜とキクラゲも気になります。毎回違うとなると、みなさん、言いたいことわかりますよね。これまた毎回食べるしかなさそうです！

お酒

お酒もいろいろあります

唐辛子サワー 750円（税込）

「唐辛子を焼酎漬けにしています。」

唐辛子を漬けた"ぴりっ"とした焼酎を炭酸で割ったものです。癖になる刺激あり！

金宮焼酎トマト割り 700円（税込）

トマトジュースの金宮焼酎割り。「身体に良さそう」とよく言われるとか。

ゲランド塩のレモンサワー 750円（税込）

ゲランド塩は、フランス西部ゲランド半島の伝統的な製法で作られた塩。ミネラルが豊富で、まろやかな塩味とほのかな甘味が特徴だとか。そのままつまみにもなるくらい美味しい塩が、レモンサワーの味を引き立てます。

日本酒もいろいろあります。この古民家の雰囲気では、日本酒も飲みたくなりますよね。

お食事

御膳には、“はじめのスープ”と“季節の惣菜盛り合わせ”、汁物、ご飯がセットで付きます。“はじめのスープ”は、野菜のすり流し。旬の野菜を和出汁にすりおろして作ります。まずは、胃袋をねぎらうところから始まる。そして、色とりどりの季節の野菜たちが盛り付けられた“季節の惣菜盛り合わせ”。

「季節の美味しい野菜を違う歯ごたえ、違う味付けで用意しています。食べて『美味しい！』と感じてもらえたら嬉しいです」とのこと。

和出汁香るスパイス納豆キーマカレー御膳 1,780円（税込）

納豆のカレー。インド料理のダルカレーを和風にアレンジしたスパイスカレー。ニンニク、生姜、長ネギを炒めて、挽肉を炒めて、スパイスをいろいろ入れて、最後に納豆を合わせる。納豆の美味しさを最大限に活かしたカレー。

「インドと日本の混ぜ合わせ。納豆感を味わってみてください」とのこと。

辛い！時時 麻婆豆腐御膳 1,700円（税込）

にんにく油を作って、豚ひき肉を炒める。そこに2種類の豆板醤と甜麺醤、たっぷり唐辛子加えて炒める。あとはスープを加えて、ふつふつ煮立てる。聞いただけでも美味しそうじゃないですか！“辛いだけじゃなく、コクのある旨さ！”筆者もここの麻婆豆腐の大ファンです。

銀ダラ 西京焼 御膳 1,980円（税込）

これぞごはんの進む一品！味噌床は、白味噌、塩麹、みりんに酒と出汁で作る。味噌床に漬けられた魚がじわじわ美味しくなっていくところを想像してみてください。じっくり味噌が染みこんだところで焼かれるのを想像してみてください。あーご飯が恋しい！

魚料理は、他に“ぶりの青唐辛照り焼き”もメニューにあって、こちらも大人気だそうです。美味しい魚が食べたければ、是非『タベルノム時時』に来てみてください！

最後になりますが

本当に美味しかった。季節の旬な野菜をその時その時の味付けで食べさせてくれるお店。ここは、毎日通っても飽きないです。そしてなにより、日常から離れてリラックス出来る場所でした。

筆者は鎌倉在住ですが、地元に暮らしながらも、今回、小旅行した気分になりました。満足感がありました。「鎌倉の魅力って、何だろう？」って、ふと思いました。山に囲まれ、海に面するだけでは無い気がします。

ここには、鎌倉という土地に可能性を見出した源頼朝がいた。時が流れ明治以降になると文学者たちが集まり、創作活動が繰り広げられた。夏目漱石、芥川龍之介、島崎藤村 、中原中也、川端康成、高浜虚子など他にも沢山。彼らが感じた「鎌倉の魅力」って何だろう。

そんな哲学をしながら鎌倉を散策してみるのも楽しいですよ。そして歩き疲れた頃にたどりつくのは、ここ『タベルノム時時』。美味しい料理とお酒がお待ちしています。

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