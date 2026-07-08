







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、コロラド・ロッキーズと戦い8-7で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手のプレーがまたも物議を醸したが、とある批判的な声に球団公式が反撃したという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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6-6と両チームで迎えた延長10回表1死三塁。内野ゴロの間に本塁に生還したコール・キャリッグ外野手が、生還後にもう一度タッチしたラッシングに対して何かを口走る。これにラッシングが応戦して詰め寄ったことで、両チームベンチから選手らが飛び出す一触即発の事態となった。











ラッシングの振る舞いについて、同メディアは「米メディア『ジョムボーイメディア』のポッドキャスト番組である『トーキンベースボール』の公式Xは、今季ここまでラッシングが何度も話題の中心となってきたことを踏まえ、『またしても騒動の渦中にいる選手が誰か、みんな信じられないだろうね』と投稿した」と批判があったことを紹介。



続けて、「それでもラッシングには、この試合で果たすべき役割が残されていた。延長11回裏、2死二、三塁の場面でサヨナラタイムリーを放った。ドジャースはすぐさまSNSで反応し、『トーキンベースボール』に皮肉を込めて『またしてもサヨナラ勝ちに絡んだのが誰か、みんな信じられないだろうね』と投稿した」と記している。





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