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8日のプロ野球公示で、読売ジャイアンツは戸郷翔征投手を一軍登録から抹消した。







巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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戸郷は2018年ドラフト6位で聖心ウルスラ学園高から巨人に入団した高卒8年目右腕。











2022年、2024年には奪三振王に輝くなど、巨人のエースとして躍動。しかし昨季は21試合の登板で8勝9敗、防御率4.14と本来の実力を発揮出来ず、悔しいシーズンを過ごした。



復活を懸けて臨んだ今季、開幕を二軍で迎えファームでも打ち込まれる場面があったが、一軍昇格後は徐々に調子を取り戻し、6月は月間防御率1.54と本来の姿を見せ始めていた。



前日の阪神戦でも5回まで阪神打線を無安打に抑えていたが、5回の打撃直後の走塁で足を痛め、6回の守備から交代していた。



同試合では巨人が逆転勝利を収め単独首位に浮上していただけに、エースの投球を取り戻しつつあった右腕の離脱は痛手となるだろう。







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【了】