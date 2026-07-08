江ノ電長谷駅から徒歩約5分。海までは徒歩1分という閑静な住宅街の一角にオープンした「knot nook（ノット ヌーク）」。

近年人気の坂ノ下エリアには古民家カフェが点在していますが、その街並みの中に、新たな風を感じさせる洗練されたコーヒースタンドが2026年5月にオープンしました。

Instagramで見かけて以来、ずっと気になっていたこちらのお店。実際にお店にお邪魔してきました。その様子をお届けします。

モダンでスタイリッシュ、センスのよさが光る空間

海まで徒歩1分。看板を目印に路地へ入ると、お店が見えてきます。

ブラックを基調に赤いドア枠が映える建物の前には、小さなテラス。テラス席と入口付近の一部スペースはワンちゃん同伴も可能で、海辺のお散歩途中にも立ち寄りやすいのが嬉しいポイントです。

店内に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのはグリーンとパープルをアクセントにした空間。思わず足を止めたくなるような印象的なカラーリングが広がります。

ご夫妻自ら塗装したという白い壁に、それぞれが好きな色だというグリーンとパープルのベンチやアートが映え、空間全体を彩っています。

ポップさの中に落ち着きもあり、シンプルでありながら温かみのあるモダンな雰囲気。細部までこだわりが感じられる、居心地のよさです。

都内で培った経験を鎌倉へ。ご夫妻が描いた新たなスタート

お店を営むのは、ご主人のけいたさんと奥さまののぞみさん。

お二人とも都内のカフェで長年バリスタとして経験を積み、それぞれ中目黒エリアを中心に活躍してきました。

お店同士は近かったものの、一緒に働いたことはなく、「いつか自分たちのお店を持てたら」という思いを胸に、それぞれの場所で経験を重ねてきたといいます。

実はのぞみさんは、ラテアート世界大会への出場経験を持つ実力派バリスタ。

京都で働いていた頃、ご縁があって長谷の「Cafe Luonto」でラテアート講師を務めたことをきっかけに鎌倉とのつながりが生まれ、その後も愛犬との散歩を兼ねてたびたびこの街を訪れていたそうです。

そんな中、「この場所でカフェを開いてみたらどうか」という声が掛かったといいます。実際に訪れると、海が近く、ゆったりとした空気が流れる坂ノ下の街並みにすっかり魅了されたといいます。

2026年2月末に物件を紹介されると、5月には鎌倉へ移住し、そのままオープン。わずか数か月で新しい暮らしとお店づくりをスタートさせました。

世界大会について伺うと、「私がバリスタを始めた頃は男性が圧倒的に多く、女性はまだ少なかったんです。だからこそ声を掛けてもらえる機会もありました。でも今は女性バリスタも本当に増えましたね」と、当時を振り返ってくださいました。

店名に込められた想い

「knot」は「結び目」、「nook」は「こぢんまりとした居場所」という意味。

「人と人とが自然につながれる場所にしたい」という思いを込めて名付けられたそうです。

さらに店名の頭文字には、ご夫妻のお名前のイニシャルである「K」と「N」も重なっており、偶然とはいえどこかお二人らしさを感じるネーミングになっています。

店内はあえて一般的なテーブル席を多く設けず、人と人との距離が自然と近くなるようなレイアウトに。

実際に過ごす中で、ご夫妻とお客さん、そしてお客さん同士の間にも自然な会話が生まれるような空気感がありました。この場所が「人と人を結ぶ場」であることが空間からも伝わってきます。

バリスタならではの一杯と、手作りウェルネスフード

ドリンクはラテをはじめ、コーヒー以外のメニューも充実しています。

数種類のスパイスを漬け込んだ自家製ドリンクやレモネードも人気で、暑い季節の海辺散歩にもぴったりです。

コーヒー豆は、中目黒・代官山で3店舗を展開する自家焙煎コーヒーショップ「CAFE FACON」のオリジナルブレンドを使用。

軽食はグルテンフリー・ヴィーガンにこだわり、すべて手作り。

具材たっぷりのサンドイッチや、毎朝焼き上げる米粉マフィン、焼き菓子などが並びます。クッキーはスパイスを効かせた甘いタイプと、塩味の効いたおつまみ系の2種類です。

今後は軽食メニューもさらに充実させていく予定とのことで、これからの展開も楽しみです。

また店内には、ご夫妻がセレクトしたクラフトビールやおつまみも販売されており、海へ向かう前に立ち寄りたくなるラインナップです。

実食レポート

この日は「ラテ」（670円・税込）と「オートミールバジルペッパークッキー」（430円・税込）をいただきました。

ラテアートはさすが世界大会出場経験を持つバリスタ。美しいコントラストときめ細かなミルクフォームが印象的です。

口当たりは驚くほどなめらかで、ミルクの甘みとエスプレッソのバランスが絶妙。一杯をゆっくり味わいたくなる味わいでした。

オートミールバジルペッパークッキーは、一見シンプルながら、ザクザクとした食感にバジルとブラックペッパー、ほどよい塩味がアクセント。

コーヒーとの相性はもちろん、お酒にも合わせたくなる一品です。オートミールたっぷりで食べ応えもあり、朝食代わりとしても、満足なカフェタイムでした。

まとめ

朝8時から営業しており、全メニューがテイクアウト可能です。

かわいらしいレンタルバスケットも用意されているので、コーヒーや軽食を持って海辺で過ごす時間も楽しめます。ただし、利用後は返却をお忘れなく。

都内で長年バリスタとして経験を積んできた若いご夫妻が営む「knot nook」。確かな技術とともに、空間づくりやメニューの細部にまでセンスが光ります。

一方で、お二人はとても気さくで親しみやすく、初めて訪れても自然と会話が生まれるような温かな雰囲気。そのバランスこそが、このお店の心地よさにつながっているのだと感じました。

長谷散策や海へのお出かけの途中に、ふらりと立ち寄りたくなる一軒です。こだわりの一杯とともに、この場所ならではのゆったりとした時間をぜひ味わってみてください。

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