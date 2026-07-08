アルゼンチン代表は現地時間7日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）でエジプト代表を3－2で下した。試合後、AFA（アルゼンチンサッカー協会）が、逆転の立役者となったFWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）の声を伝えた。

1958年のスウェーデン大会と1962年のチリ大会でブラジル代表が成し遂げて以来、史上3カ国目の2連覇を目論むアルゼンチン代表が、初の決勝トーナメント進出を果たしたエジプト代表と相まみえたゲームは、67分の時点でエジプト代表に2点を奪われ、アルゼンチン代表は窮地に立たされる。

だが、79分、右サイドでボールを持ったメッシのクロスボールから、DFクリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）がヘディングシュートを叩き込み、反撃の狼煙を上げると、続く83分には、ゴール前に走り込んだメッシが、左足での弾丸シュートで今大会8点目を奪い、土壇場でタイスコアに戻してみせる。

アルゼンチン代表はこれだけでは止まらず、後半アディショナルタイムには、右サイドに流れたFWラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）のクロスボールから、MFエンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）がヘディングシュートをねじ込み、逆転に成功。試合はこのまま3－2でタイムアップを迎え、アルゼンチン代表が準々決勝に駒を進めた。

試合後、メッシは「本当に厳しい戦いだったけれども、勝ち上がれて嬉しく思う」と正直な心境を言葉にする。アルゼンチン代表としては、3日に行われたカーボベルデ代表戦（○3－2）に続く厳しい戦いとなったが、メッシは「またしても大変な苦戦を強いられたが、これがワールドカップだ。どの試合もこうした展開を余儀なくされる」と発すると、結果を受けて素直に安心したことを明かしている。

「このチームのみんながホッとしたよ。この試合展開を見た人ならば、多くを語らずともその理由がわかるはずだ。僕らは決して諦めない。最後まで戦い抜く。そんなことを証明したゲームになったね」

また、メッシは劇的な逆転勝利に感情が昂り、試合後に涙を流したことでも注目を集めた。こうした接戦をモノにしたことを受けて、「今日、このチームが成し遂げたことはクレイジーだよ」とチームメイトを称賛。終盤の大逆転劇の中心にいたのは“エース”だったが、紛れもなくチームの全員が輝きを放ち、アルゼンチン代表がまたも難所を乗り切った。

【ハイライト動画】メッシが涙を流したアルゼンチンの“超”劇的逆転勝利