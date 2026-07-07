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ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は6日（日本時間7日）、コロラド・ロッキーズ戦の延長戦でサヨナラ打を放ち、チームに今季60勝目をもたらした。しかし、延長戦の中、相手走者と口論になる場面があった。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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ドジャースはこの日、9回に3点リードを守れず、今季初の延長戦に突入した。9回までは大きな波乱なく進んでいたが、10回に入ると一気に緊張感が高まった。











ロッキーズは10回表、クロスプレーで勝ち越し点を奪った。ホームインしたコール・キャリッグ外野手は、ラッシングのタッチをわずかにかわして生還した後、捕手に向かって言葉を投げかけた。



ラッシングも引き下がらず、両者は言い合いになった。キャリッグは、本塁に触れた後にラッシングがもう一度タッチしたことに不満を持ったようだ。両軍ベンチも飛び出す騒ぎとなったが、マックス・マンシー内野手らが間に入り、事態はそれ以上大きくならなかった。



多くの問題を起こしてきたラッシングについて、カムラス氏は「今季、彼の奇行は度々報じられており、相手チームとのトラブルに加え、最近ではチームメイトの大谷翔平選手とも揉めた。しかし、今回の件は彼に非はなく、幸いにも事態がエスカレートする前に同僚が素早く彼を引き離してくれた」と言及した。





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