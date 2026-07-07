







読売ジャイアンツ 最新情報

岡本和真が、海の向こうでも持ち前の長打力を示している。今季からMLBに挑戦している右の大砲の本塁打数は、ついに20号に到達。大谷翔平がもつ日本人選手の新人記録（22本）を塗り替えるのも時間の問題だ。









巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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岡本が巨人に入団したのは、2014年ドラフトでの1位指名だった。当時の巨人は、将来の4番候補となる右の長距離砲を求めていた。原辰徳監督の要望、スカウト陣の評価、そして単独指名に至った背景とは。長谷川国利氏の著書『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』（カンゼン刊）から、その舞台裏を紹介する。















原監督が熱望した右の長距離砲

[caption id="attachment_273211" align="aligncenter" width="1200"] 智弁学園時代の岡本和真【写真：産経新聞社】[/caption]





この年はセ・リーグ三連覇を達成しながらも、クライマックスシリーズで阪神に敗れて日本シリーズに出場することができませんでした。主にクリーンアップを打っていたのは阿部慎之助、村田修一のベテランとロペス、アンダーソンの外国人選手でした。坂本勇人や長野久義はいましたが、2人とも4番を打つような選手ではありません。



そういったチーム事情もあって、原監督も早くから「毎年30本以上ホームランが打てる選手、特に右バッターが欲しい」ということを言っていました。アマチュアの選手を見ていてもイチローや松井秀喜が活躍してきた頃から右投左打の選手が増え始め、右打ちでホームランを打てる選手が少ないということが盛んに言われていた頃でした。



そういう要望もあって1位で指名したのが智弁学園の岡本和真でした。下級生の頃から評判のスラッガーで、3年春の選抜で2本ホームランを打ったことで一気に株が上がり、関西担当スカウトの渡辺政仁も高く評価していました。



強く印象に残っているのは高校日本代表チームとして出場した大学生との練習試合です。国際大会に合わせて使っていた木製バットでライトポール際のフェンスに直撃する打球を打ったのです。渡辺と一緒に見ていて「これは凄い」と唸らされました。普段、金属バットを使っている高校生はまず木製バットに慣れるのに苦労することが多いものです。それが岡本には全くなく、さらに右方向への打球もよく伸びる。これはプロでもある程度ホームランを打てるバッターになれるなとそのときに思いました。



ピッチャーもやっていて肩の強さもありましたし、守備はしっかり鍛えていけばサードを守れるようになるだろうと判断しました。この年に指名された選手の顔ぶれを見ても、岡本以上にホームランを打てるようになる選手はいないだろうという意見はスカウトの中でも一致していました。

















他球団はファーストの選手で足が速くないということがやはり気になったのか、1位で競合することもなく無事に巨人が単独で指名することができました。ただ、球団上層部からは「他の球団が高く評価していなかったことが不安」という声がありました。そのため1位指名ではありましたが契約金は1億円ではなく8000万円に抑えられました。



今振り返ってみても、この時に岡本が獲れていなければその後の巨人はもっと苦しいことになっていたでしょう。











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「いいか国利、これが大人のケンカだぞ」（原辰徳監督）横浜の敏腕スカウトはなぜ巨人へ移籍したのか？今明かされる長野久義、菅野智之獲得の舞台裏球団の狙いは？ 現場・編成のリクエストは？大谷翔平や佐々木朗希、今永昇太らはなぜ指名しなかったのかホエールズ・ベイスターズ、ジャイアンツ30年のスカウト人生 逸材獲得をめぐる知られざる攻防下記からチェック↓【了】