プロ野球のドラフト会議の1巡目指名では、指名が重複した場合は抽選により当選した球団が交渉権を獲得できる入札抽選制度が採用されている。チーム、指名選手共にこのくじによって運命が決まると言っても過言ではないだろう。そこで今回は、阪神タイガースが交渉権を得られなかった選手をピックアップする。［1/6ページ］

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同リーグ入りで強敵に…3球団強豪エース

大瀬良大地

[caption id="attachment_273139" align="aligncenter" width="1200"] 広島東洋カープの大瀬良大地【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：長崎日大高 - 九州共立大

・ドラフト：2013年ドラフト1位

昨季成績：23試合、7勝9敗、防御率3.48

ここまでプロ通算94勝を積み重ねている大瀬良大地。阪神タイガースが獲得を狙った1人だった。

高校卒業後は九州共立大に進み、圧倒的な成績を記録。2013年ドラフト会議では阪神を含めた3球団が大瀬良を1位指名し、最終的には広島東洋カープが交渉権を獲得した。

ルーキーイヤーから先発ローテーションに定着し26試合に登板。10勝8敗、防御率4.05の成績を残し新人王に輝いた。

2018年は開幕から安定した投球を続け、自己最多の15勝をマーク。最多勝と最高勝率のタイトルを獲得するなど、エースの働きを見せた。

その後は苦しむシーズンもありつつ、昨季は昨季は23試合、7勝9敗、防御率3.48の成績をマークした。

オフの手術を経て迎えた今季、ここまで白星は挙げられていない。ただ、この先も必ず大瀬良の力が必要になる場面はあるはずだ。

もし阪神が交渉権を獲得していれば、今頃はどういった成績を残しているのだろうか。

[caption id="attachment_273140" align="aligncenter" width="1200"] （左から）清宮幸太郎、大瀬良大地、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

計7球団から1位指名を受けたのが、北海道日本ハムファイターズでプレーする清宮幸太郎である。早稲田実で高校通算111本塁打を放った清宮は、阪神タイガースも1位で指名した逸材だった。［2/6ページ］

7球団競合の逸材…徐々に才能開花…？

清宮幸太郎

[caption id="attachment_270480" align="aligncenter" width="1200"] 北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：早稲田実

・ドラフト：2017年ドラフト1位

昨季成績：138試合、打率.272、12本塁打、65打点

計7球団から1位指名を受けたのが、北海道日本ハムファイターズでプレーする清宮幸太郎である。

早稲田実で高校通算111本塁打を放った清宮。2017年ドラフトでは阪神タイガースも1位で指名したが、7球団競合の激戦となり、交渉権を獲得することはできなかった。

鳴り物入りで日本ハムに入団したものの、プロ入り当初は壁に阻まれた。ルーキーイヤーから7本塁打を放ったものの、確実性を欠き打率は2割前後に低迷。

その後も本塁打を放ちながらも打率が上がらず、一軍定着出来ないシーズンが続き、2021年は一軍出場なしに終わった。

それでも2022年、129試合に出場し、自身初となる規定打席に到達。キャリアハイの18本塁打をマークするなど、長打力を開花させた。

昨季は138試合に出場し、打率.272、12本塁打、65打点をマーク。日本ハム打線の中軸を担った。

しかし、今季は序盤こそ好調を維持しながら、徐々に成績が下降。絶対的なレギュラーとは言えない状況だ。数多くの球団が獲得を熱望しただけに、さらなる飛躍を遂げたい。

[caption id="attachment_273140" align="aligncenter" width="1200"] （左から）清宮幸太郎、大瀬良大地、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

甲子園で鮮烈な活躍を見せ続けた藤原恭大。阪神タイガースにとっては、獲得したかった1人であることは間違いない。苦しい時期を乗り越え、チームの主力へと定着しつつある。［3/6ページ］

欲しかった甲子園スター…リーグ屈指の巧打者に

藤原恭大

[caption id="attachment_257354" align="aligncenter" width="530"] 千葉ロッテマリーンズの藤原恭大（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位

昨季成績：107試合、打率.271、4本塁打、24打点

甲子園で鮮烈な活躍を見せ続けた藤原恭大。阪神タイガースにとっては、獲得したかった1人であることは間違いない。

大阪桐蔭高で春夏連覇を成し遂げ、超高校級外野手として名を馳せた藤原。2018年ドラフト会議では3球団が1位指名。

甲子園を本拠地にする阪神も1位で指名したが、交渉権を引き当てることは出来ず、千葉ロッテマリーンズへの入団が決まった。

大きな期待を受けた一方、入団直後は本来のパフォーマンスを発揮できず。プロ4年目は49試合に出場して打率.209に終わるなど、プロの壁にぶつかっていた。

それでも、プロ6年目の2024年は74試合の出場で打率.290の成績をマーク。昨季は初めて規定打席に到達し、打率.271、4本塁打、24打点、15盗塁と不動の外野手に成長。

苦しい時期を乗り越え、チームの主力へと定着しつつある中、今季はけがもありながら打撃は好調。打席数は少ないが、3割も狙える好成績を残している。

[caption id="attachment_273140" align="aligncenter" width="1200"] （左から）清宮幸太郎、大瀬良大地、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

2018年ドラフトで藤原恭大のくじを外し、外れ1位で指名したのが辰己涼介だ。攻守に渡り存在感を発揮しているだけに、仮に阪神に入団していれば、阪神ファンを大いに沸かせただろう。［4/6ページ］

外れ1位でも競合…阪神が逃した万能外野手

辰己涼介

[caption id="attachment_270478" align="aligncenter" width="1200"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの辰己涼介（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・経歴：社高 - 立命館大

・ドラフト：2018年ドラフト1位

昨季成績：114試合、打率.240、7本塁打、32打点

2018年ドラフトで藤原恭大（現：ロッテ）のくじを外し、外れ1位で指名したのが辰己涼介だ。

立命館大でヒットを量産した辰己は、2018年ドラフト会議で阪神タイガースを含めた3球団から1位指名を受け、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した。

なお、同年のドラフトで阪神は最終的に、1位で近本光司を指名している。

入団後は打撃では確実性に課題を残したものの、2021年に初めて規定打席に到達。広い守備範囲と強肩を存分に発揮し、リーグを代表する守備の名手として頭角を現した。

2024年は全試合出場を果たすと、打率.294をマーク。しかし、翌2025年シーズンは打撃不振に苦しみ、打率.240と低迷したままシーズンを終えた。

昨季オフにFA権を行使したが、結果的に残留。今季は打撃面での復調が見られており、チームに欠かせない存在となっている。

攻守に渡り存在感を発揮しているだけに、仮に阪神に入団していれば、阪神ファンを大いに沸かせただろう。

[caption id="attachment_273140" align="aligncenter" width="1200"] （左から）清宮幸太郎、大瀬良大地、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

今季は負けが先行しているものの、復活の兆しを見せつつある奥川恭伸。阪神タイガースも1位で指名した選手だ。ポテンシャルの高さは本物だけに、けがなくシーズンを完走したいところだ。［5/6ページ］

苦難乗り越え…“ガラスのエース”が本格始動…？

奥川恭伸

・投打：右投右打

・経歴：星稜高

・ドラフト：2019年ドラフト1位

昨季成績：18試合、4勝8敗、防御率4.32

今季は負けが先行しているものの、復活の兆しを見せつつある奥川恭伸。阪神タイガースも1位で指名した選手だ。

星稜高のエースとして、高校3年夏の甲子園では準優勝を達成。世代屈指の右腕として大きな注目を集め、3球団競合の末、東京ヤクルトスワローズに入団した。

高卒2年目の2021年、規定投球回到達は逃すも18試合に登板し、9勝をマークした奥川。

同年のクライマックスシリーズ（CS）でも好投を披露するなど、エースの階段を駆け上がっていたかと思われた。

しかし、コンディション不良の影響などもあり、翌2022年はわずか1試合の登板に。2023年には一軍登板を果たせず、存在感を失っていた。

2024年に復帰すると、昨季は18試合の登板で4勝8敗、防御率4.32の成績を残し、大きな離脱もなくシーズンを過ごした。

今季は勝ち星が伸びないものの、防御率2点台と安定した成績を残している。ポテンシャルの高さは本物だけに、けがなくシーズンを完走したいところだ。

[caption id="attachment_273140" align="aligncenter" width="1200"] （左から）清宮幸太郎、大瀬良大地、浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

ファームでは文句なしの成績を残している一方、一軍で苦しみ続けているのが読売ジャイアンツの浅野翔吾だ。阪神からも将来を期待された存在だけに、一軍で好成績を収め、レギュラー奪取を実現させたい。［6/6ページ］

ドラフト会議でも“伝統の一戦”…？

浅野翔吾

[caption id="attachment_270976" align="aligncenter" width="1200"] 読売ジャイアンツの浅野翔吾【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：高松商

・ドラフト：2022年ドラフト1位

昨季成績：29試合、打率.187、2本塁打、8打点

ファームでは文句なしの成績を残している一方、一軍で苦しみ続けているのが読売ジャイアンツの浅野翔吾だ。

高松商で高校通算68本塁打を放ち、甲子園での活躍も目立った浅野。2022年ドラフトで阪神タイガースと巨人が1位指名で競合し、阪神は交渉権を逃す形となった。

プロ1年目は夏場に初ホームランを飾るなど、24試合に出場して打率.250の成績。続く2年目は40試合とさらに出場機会を増やし、スタメン定着が期待された。

しかし、昨季は三軍降格を経験したのち、骨折に見舞われるなど本来の力を発揮できず。一軍29試合の出場で打率は1割台に落ち込み、大きな壁にぶつかった。

巻き返しを誓った今季は開幕からファームで好調を維持し一軍昇格を果たしたが、一軍定着出来ず、再び二軍再調整となっている。

阪神からも将来を期待された存在だけに、一軍で好成績を収め、レギュラー奪取を実現させたい。

【了】