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読売ジャイアンツの坂本勇人が、また勝負どころで存在感を示した。7日の阪神タイガース戦で代打として登場すると、満塁の好機で今季好投を続ける髙橋遥人から逆転タイムリー。長く巨人を支えてきた背番号6が、いまなお大きな局面で仕事ができることを示す一打となった。









巨人の選手たちの獲得経緯がわかる

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坂本が巨人に入団したのは、2006年高校生ドラフトでの外れ1位指名だった。もし競合抽選を引き当てていたら、もし外れ1位で別の選手を選んでいたら、数々の名場面は生まれなかったかもしれない。当時の舞台裏を、長谷川国利氏の著書『ジャイアンツ元スカウト部長のドラフト回想録』（カンゼン刊）から紹介する。



















原監督が高く評価した堂上直倫





（前略）



この年のドラフトでは30歳になっていたショートの二岡の後釜を第一に考えていました。そこで高校生ドラフトで狙ったのが愛工大名電の大型ショート、堂上直倫でした。甲子園でも活躍していましたし、関東遠征での東海大相模戦ではショートライナーくらいだと思った打球がそのままホームランという強烈な打球を目の当たりにしたこともありました。野手では一番という評価でしたし、原監督も堂上を気に入っていました。



堂上はお父さんが元中日のピッチャーで、この頃は中日の寮長をされており、お兄ちゃんも中日の選手。地元のサラブレッドを当然中日も狙ってくることは分かっていました。巨人としては「中日以外には行きません」と言われるのが一番困りますから、事前に色んな関係者の方にもお会いして「巨人は必ず指名しますから、よろしくお願いします」という話をさせていただきました。



動いていたのはスカウトだけではありません。一軍が遠征で名古屋に来た時には原監督も同席して野球部の後援会長など堂上の関係者に挨拶もしています。それくらい巨人は本気だということを示すためですね。そのおかげで堂上サイドからも最後まで「中日でなければ行きません」と言われることもなく、巨人が交渉権を獲得した場合でも入団してもらえるだろうという手応えはありました。堂上のお父さんも中日の良い面も悪い面も分かっているからこそ、あえて地元球団に固執するような思いはなかったのではないでしょうか。



しかし、ご存知の通り阪神を含めた３球団競合の末、引き当てたのは中日でした。

















外れ1位は坂本にするかそれとも……

[caption id="attachment_273209" align="aligncenter" width="1200"] 光星学院時代の坂本勇人【写真：産経新聞社】[/caption]



外れ1位は光星学院（現・八戸学院光星）の坂本勇人になりました。しかし、すんなりと決まっていたわけではありません。ドラフト当日、会議場となっていたホテルの控え室でもまだ意見は割れていました。坂本の他にもう一名候補に挙がっていたのが埼玉栄の木村文紀（西武外れ1位）でした。木村はピッチャーとしても評判になっていましたが、関東担当で木村を何度も見ていた私は、パワーもあって足、肩もあり、個人的には野手、ショートとして育ててみたら面白いと評価していました。



坂本は春の選抜でも良かったのですが、評価を上げたのはその後の東北大会でした。4試合でホームランを4本打ち、それで一気に巨人の中でも名前が挙がってきました。担当スカウトは大森剛。大森は誰よりも坂本を高く評価していました。ただ、彼は光る選手を見つけ出す職人的なタイプのスカウトで、いわゆる「営業」的な人付き合いというか、人間関係の構築があまり得意なタイプのスカウトではありませんでした。もうひとつ関係者との関係性を築けないでいるということで、同校の金沢成奉監督（現・明秀日立監督）と私が以前からお付き合いがあった関係で、「一度行ってきてほしい」と山下部長に言われて八戸まで行ったこともありました。



私が訪れたのはちょうど春の東北大会が終わった後。夏の大会に向けて追い込んでいる時期で、坂本も相当疲れていたようでした。ショートとしてはスローイングが抜群に良かった一方で、バッティングはスイングに柔らかさはあるもののドアスイング気味になっていて、正直東北大会でそんな凄い記録を作ったようなバッターには見えませんでした。



私が坂本の練習で見たのは結局このときの一回だけ。坂本の状態が落ちていたこともあり木村の方が良く見えました。



球団内の2人の評価も最後まで割れました。大森が最後まで坂本を推したのもありますし「ピッチャーをやっていた木村よりもショートとしてある程度のものが見えている坂本の方が評価しやすい」ということで、最終的に外れ１位は坂本に決まりました。この判断が巨人にとって大正解となったのは言うまでもありません。



（後略）









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「いいか国利、これが大人のケンカだぞ」（原辰徳監督）横浜の敏腕スカウトはなぜ巨人へ移籍したのか？今明かされる長野久義、菅野智之獲得の舞台裏球団の狙いは？ 現場・編成のリクエストは？大谷翔平や佐々木朗希、今永昇太らはなぜ指名しなかったのかホエールズ・ベイスターズ、ジャイアンツ30年のスカウト人生 逸材獲得をめぐる知られざる攻防下記からチェック↓【了】