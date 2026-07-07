







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手を筆頭に、既に様々な選手の名が獲得候補に挙がっているが、米メディア『ドジャースウェイ』は二塁手補強を最優先にするのではと予想している。



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今季のドジャースは二塁レギュラーとして有力視されていたトミー・エドマン内野手が開幕から故障離脱し、6月中旬に復帰したばかり。また、代役を務めたアレックス・フリーランド内野手やキム・ヘソン内野手も今一つハマらず、後半戦に向けては少々不安が残るところとなっている。











同メディアは「ドジャースはチャンスがあれば必ず動く球団だ。チームを強化できる機会があるなら、ためらわず補強に乗り出すだろう。最大の焦点はスクーバルが放出されるかどうかだが、もし彼が獲得可能になれば、当然ながら徹底的に調査し獲得の可能性を探るはずだ。同様に、他のポジションでも戦力アップを図る可能性は十分あり、その中でも二塁手の補強は優先課題となるべきだろう」と主張。



合わせて、ピッツバーグ・パイレーツ所属のブランドン・ラウ内野手、タイガース所属のグレイバー・トーレス内野手、サンフランシスコ・ジャイアンツ所属のルイス・アラエス内野手の3名を獲得候補に挙げている。



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