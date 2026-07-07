







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、右上腕二頭筋の違和感によりサンディエゴ・パドレス戦を欠場した。驚くことに、同じ箇所の問題を以前にも抱えていたことをデーブ・ロバーツ監督は把握していなかったようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が報じている。



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大谷は3日（日本時間4日）の試合でミゲル・ロハス内野手を代打に送られて途中交代し、試合後に右上腕二頭筋の張りが理由だったと説明した。その影響で翌日のパドレス戦を欠場したが、翌々日にはラインアップに復帰した。











今回の故障で興味深いのは、大谷が今季序盤にも同じような問題を抱えていたにもかかわらず、ロバーツ監督がそれを知らなかった点だ。ロバーツ監督は大谷が以前にも違和感を覚えていたことについて、周囲と同じタイミングで初めて知ったと明かしている。



大谷は競争心が強く、その違和感がプレーに影響していなかったため、伝えるほどではないと判断した可能性がある。それでも、ドジャースはシーズン終盤へ向けて大谷の健康を最優先にしたい考えで、今回は欠場させる判断を下した。



大谷の以前の違和感についてロバーツ監督は「前回の症状は軽症だったため、今回までその話は聞いていなかった。初めて聞いたことだったので、最初の怪我の時は彼を試合から外すことはなかった」と言及した。





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