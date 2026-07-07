ブルージェイズ・岡本和真が“韓国のスター”と再会！　2ショット＆交流シー…









岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズは6日（日本時間7日）、公式Xを更新。岡本和真（ブルージェイズ）とイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）のツーショット写真と交流動画を公開した。



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ブルージェイズは公式Xで「Grandson of the Wind Big Oak」と綴り、日本語でも「和真が親友のイ・ジョンフ選手と会った！」と紹介。両選手が試合前に談笑する様子を公開している。



Grandson of the Wind（風の孫）は、イ・ジョンフの愛称。一方、Big Oakは岡本のニックネームで、ブルージェイズ公式は両選手をそれぞれの愛称とともに紹介した。











岡本とイ・ジョンフは、ともにアジアを代表する選手としてMLBの舞台で活躍。この日は両選手が所属するブルージェイズとジャイアンツの対戦がオラクル・パークで組まれ、今回の再会が実現した。



投稿では試合前に両者が笑顔で写真撮影に応じるほか、グラウンド上で言葉を交わす場面も共有されている。



メジャー3年目のイ・ジョンフは今季、82試合で打率.315、5本塁打、33打点、6盗塁を記録。愛知県名古屋市生まれで、日本にもゆかりのある選手として知られている。



メジャー1年目の岡本は、この試合で今季20号本塁打をマーク。日本人選手のMLB挑戦初年度での20号到達は、大谷翔平、村上宗隆に続く史上3人目となった。右打者としては史上初の快挙で、大谷が2018年に記録した日本人選手の1年目最多本塁打数「22」まで、あと2本に迫っている。



ジャイアンツとの3連戦で記録に並ぶか。岡本の打撃に注目が集まる。



























【投稿】岡本和真とイ・ジョンフのツーショットがこちら



トロント・ブルージェイズの公式Xより













Grandson of the Wind 🤝 Big Oak



和真が親友のイ・ジョンフ選手と会った！

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【了】