







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、守護神を務めていたエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。空いた穴はタナー・スコット投手やアレックス・ベシア投手らが埋めているが、今後テコ入れのために新戦力を獲る可能性もあるかもしれない。米メディア『ヘビー』が報じた。



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獲得候補と目されているのは、ボストン・レッドソックス所属のアロルディス・チャップマン投手。日本時間7日終了時点で、通算385セーブをマークしている球界トップクラスのスター選手だ。











同メディアは「彼は38歳となった今も、なお高いパフォーマンスを維持している。ESPNのジェフ・パッサン記者とカイリー・マクダニエル記者は、その彼がトレードされる可能性は90％だと見積もっている。特に、ディアスが現在も離脱している状況を考えると、実績のあるクローザーはドジャースにとって、数少ない補強価値の高い戦力の一つと言えるだろう」と言及。



ただ、「これはトレード期限における最大の真理だが、どの球団も優秀なリリーフ投手を必要としている。彼の獲得を巡っては、多くの球団が競い合うことになるだろう。ESPNはドジャース以外にも、シアトル・マリナーズら7球団有力な移籍先候補として挙げている」と、もし狙うなら争奪戦は避けられないとの見通しも示している。



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