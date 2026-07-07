バレンシアは7日、FC東京からMF佐藤龍之介を完全移籍で獲得したことを発表した。

バレンシア側の発表によると、契約期間は2031年夏までの5年間だという。移籍金については公表されていないものの、報道によると、400万ユーロ（約7億4000万円）を5回の分割払いとのこと。また、保有権はバレンシアが85パーセント、FC東京が15パーセントとなるようだ。

“スペインの名門”において、トップチーム史上初の日本人選手が誕生した。2006年10月16日生まれの佐藤は現在19歳。FC東京の育成組織出身で2023年にプロデビューすると、2025シーズンにレンタル先のファジアーノ岡山で大ブレイク。同年のJリーグベストヤングプレーヤー賞を受賞した。FC東京に復帰して迎えた明治安田J1百年構想リーグでは、19試合に出場し6得点を記録していた。

また、史上4番目の若さとなる18歳237日で日本代表デビューした佐藤は、世代別の代表でも輝かしい実績を残している。昨年10月にはU20ワールドカップで活躍したほか、U－23日本代表として出場した今年初めのアジアカップでは大会連覇に貢献するとともに、最優秀選手賞に選出されていた。

バレンシアへの完全移籍が決まり、佐藤はFC東京を通して、次のようにコメントを発表している。

「このたび、バレンシアCFへ移籍することになりました。FC東京サッカースクール アドバンスクラスから約10年間、FC東京で育てていただき、このクラブでプロとしてプレーできたことを本当に誇りに思っています」

「ファジアーノ岡山へ育成型期限付き移籍を経験し、その経験を経てFC東京に戻ってきたこの半年間は、自分にとって本当に特別な時間でした。ファン・サポーターのみなさんの応援や期待を力に変えてプレーすることができ、この半年間で得た経験や自信があったからこそ、海外への挑戦を決断することができました。

FC東京から世界へ挑戦できることを本当に嬉しく思います。そして、自分の挑戦が少しでも、アカデミー時代から育てていただいたこのクラブの未来につながれば嬉しいです」

「ラ・リーガでプレーすることは、小さい頃からの夢でした。その舞台に挑戦できることを本当に嬉しく思います。これから始まる毎日にワクワクしています。

ここまで関わっていただいた監督・コーチ、スタッフ、チームメイト、家族そしていつも熱い応援をしてくださったファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。FC東京で育った選手として世界で結果を残すことが、クラブや応援してくださるみなさんへの一番の恩返しだと思っています」

「そして、ファジアーノ岡山の関係者のみなさん。今の自分があるのは間違いなくみなさんのおかげです。自分を温かく迎え入れてくれて本当に嬉しかったです。岡山のみなさまにも良いニュースを届けられるように頑張ってきます」

「世界で活躍して、東京、岡山、応援してくださるすべてのみなさんが誇れる選手になります！これからも応援よろしくお願いします！」

佐藤が加入するバレンシアは、言わずと知れたスペインの“名門”だ。1919年に創設された“ロス・チェ（クラブの愛称）”は、ラ・リーガ通算6度、コパ・デル・レイ通算8度の優勝を誇り、サンティアゴ・カニサレス、パブロ・アイマール、ダビド・シルバ、マリオ・ケンペス、ダビド・ビジャといった往年の名プレーヤーが在籍。2000年代初頭はチャンピオンズリーグで2シーズン連続のファイナリストになるなど、レアル・マドリード、バルセロナに次ぐ“第3のクラブ”として強盛を示した。一方で近年は、財政状況の悪化で低迷が続いているが、ルベン・バラハ前監督の寵愛を受けた“現8番”のMFハビ・ゲラを筆頭に、若手選手の台頭が目立っている。

【動画】佐藤龍之介、バレンシアのユニフォームに身を包み挨拶！