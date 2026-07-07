ロッテ、3回に打者一巡の猛攻で5点リード
3回裏、ロッテ打線が爆発。西川の満塁弾などで一挙5点を奪い、日本ハムを突き放した。西川は4打点、ソトもホームランを放つ活躍。序盤を終えてロッテが5-0と優位に立った。
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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|73
|39
|33
|1
|.542
|-
|1
|巨人
|74
|39
|33
|2
|.542
|-
|3
|ヤクルト
|74
|38
|35
|1
|.521
|1
|4
|DeNA
|75
|30
|42
|3
|.417
|9
|5
|広島
|72
|28
|40
|4
|.412
|9
|6
|中日
|76
|29
|46
|1
|.387
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|76
|46
|29
|1
|.613
|-
|2
|西武
|80
|44
|33
|3
|.571
|3
|3
|日本ハム
|81
|46
|35
|0
|.568
|3
|4
|オリックス
|77
|39
|36
|2
|.520
|7
|5
|ロッテ
|74
|36
|35
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|76
|29
|46
|1
|.387
|17