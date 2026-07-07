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読売ジャイアンツは6日、「ファーム・リーグ参加球団規程」に基づき、育成選手の堀江正太郎投手をハヤテベンチャーズ静岡に派遣すると発表した。派遣期間は7月6日から9月30日までとなる。







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堀江は、2024年育成ドラフト2位で文星芸大付高から入団。187cm、96kgと堂々とした体躯から威力のあるストレートを投げる本格派の先発型右腕だ。



高3夏の栃木大会1回戦・足利高戦、堀江は19個奪三振で完封勝利をマーク。その高い将来性を巨人が評価した。











高卒2年目となる今季、ここまでは三軍を舞台に10試合に登板して2勝0敗、防御率1.89と安定した数字をマーク。



奪三振率は7.93で、被本塁打は0。今後も持ち味を伸ばしながら、投球全体のレベルアップを重ねていきたいところだ。



巨人は今季、3月31日から6月30日までの期間で代木大和投手をハヤテに育成派遣。代木はハヤテの先発ローテーションを担い、6月に22イニング連続無失点を記録するなど大きな成長を遂げた。



代木に続き、堀江も育成派遣を通じて才能を大きく開花させることができるか注目だ。









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