







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日、サンディエゴ・パドレスと戦い2-5で敗れた。先発を務めたエメ・シーハン投手は試合中盤で降板とピリッとしない結果となったが、首脳陣の我慢も限界に達しつつあるのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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同戦のシーハンは3回まで無安打無失点に抑えていた中、4回に四球から崩れて先制点を許す。さらに、5回にも四球から1死二、三塁のピンチを招いたところで降板。4.1回1失点、被安打3、四球3、5奪三振で今季6敗目を喫した。











同メディアは「5回1死二、三塁となった場面で、マーク・プライアー投手コーチがマウンドへ向かった。その時点では、自力でピンチを切り抜けるチャンスが与えられるものと思われたが、最終的には同コーチが交代を決めた。その采配は結果的に成功したが、首脳陣がシーハンに対して抱いていた信頼の欠如が否応なく見て取れた」と言及。



続けて、「もしロバーツ監督が最初から交代を決断していれば、おそらくここまで話題になることはなかっただろう。パドレス打線はちょうど一巡し、球数も100球近くに達し、さらに得点圏に走者もいたことを考えれば、交代はごく自然な判断だった。問題は、降板の経緯がまったく普通ではなかったことだ。今回の一件は先発陣に故障者が復帰すれば、シーハンが外される最有力候補であることを改めて裏付けたようにも映った」と指摘している。





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