日本野球機構（NPB）は7日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の結果を発表した。
最多得票は阪神・森下翔太の790,498票。セ・リーグの遊撃手部門は中間発表日は1位・長岡秀樹だったが、この日の最終結果発表で中日・村松開人が逆転でファン投票でオールスター出場を決めた。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
7月9日（木）16時に選手間投票、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
○はファン投票で選出された選手
＜先発投手＞
○ 326,235 山野太一（ヤクルト）
317,882 高橋遥人（阪神）
193,173 金丸夢斗（中日）
＜中継投手＞
○ 505,286 大勢（巨人）
312,194 星知弥（ヤクルト）
143,932 藤嶋健人（中日）
＜抑え投手＞
○ 558,444 キハダ（ヤクルト）
280,338 岩崎優（阪神）
268,858 松山晋也（中日）
＜捕手＞
○ 361,797 古賀優大（ヤクルト）
329,232 坂本誠志郎（阪神）
324,461 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
○ 623,364 大山悠輔（阪神）
289,606 オスナ（ヤクルト）
238,079 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
○ 487,270 中野拓夢（阪神）
340,944 牧秀悟（DeNA）
283,942 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
○ 736,620 佐藤輝明（阪神）
302,634 武岡龍世（ヤクルト）
198,107 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
○ 500,283 村松開人（中日）
475,172 長岡秀樹（ヤクルト）
257,217 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
○ 790,498 森下翔太（阪神）
○ 495,821 細川成也（中日）
○ 444,882 増田珠（ヤクルト）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
○ 328,085 伊藤大海（日本ハム）
221,764 平良海馬（西武）
170,369 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
○ 374,150 鈴木昭汰（ロッテ）
324,994 甲斐野央（西武）
315,695 田中正義（日本ハム）
＜抑え投手＞
○ 423,035 マチャド（オリックス）
393,037 横山陸人（ロッテ）
314,776 柳川大晟（日本ハム）
＜捕手＞
○ 515,263 田宮裕涼（日本ハム）
347,580 若月健矢（オリックス）
201,461 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
○ 612,333 清宮幸太郎（日本ハム）
441,109 ネビン（西武）
336,628 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
○ 468,100 小川龍成（ロッテ）
440,302 太田椋（オリックス）
302,979 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
○ 611,335 栗原陵矢（ソフトバンク）
366,807 郡司裕也（日本ハム）
257,509 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
○ 457,530 水野達稀（日本ハム）
365,965 友杉篤輝（ロッテ）
275,947 紅林弘太郎（オリックス）
＜外野手＞
○ 650,809 万波中正（日本ハム）
○ 586,326 西川史礁（ロッテ）
○ 512,862 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
612,882 レイエス（日本ハム）
417,189 柳田悠岐（ソフトバンク）
256,565 ポランコ（ロッテ）