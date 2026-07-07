阪神・森下翔太 (C)Kyodo News

　日本野球機構（NPB）は7日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の結果を発表した。

　最多得票は阪神・森下翔太の790,498票。セ・リーグの遊撃手部門は中間発表日は1位・長岡秀樹だったが、この日の最終結果発表で中日・村松開人が逆転でファン投票でオールスター出場を決めた。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　7月9日（木）16時に選手間投票、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

○はファン投票で選出された選手

＜先発投手＞

○　326,235　山野太一（ヤクルト）

317,882　高橋遥人（阪神）

193,173　金丸夢斗（中日）

＜中継投手＞

○　505,286　大勢（巨人）

312,194　星知弥（ヤクルト）

143,932　藤嶋健人（中日）

＜抑え投手＞

○　558,444　キハダ（ヤクルト）

280,338　岩崎優（阪神）

268,858　松山晋也（中日）

＜捕手＞

○　361,797　古賀優大（ヤクルト）

329,232　坂本誠志郎（阪神）

324,461　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

○　623,364　大山悠輔（阪神）

289,606　オスナ（ヤクルト）

238,079　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

○　487,270　中野拓夢（阪神）

340,944　牧秀悟（DeNA）

283,942　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

○　736,620　佐藤輝明（阪神）

302,634　武岡龍世（ヤクルト）

198,107　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

○　500,283　村松開人（中日）

475,172　長岡秀樹（ヤクルト）

257,217　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

○　790,498　森下翔太（阪神）

○　495,821　細川成也（中日）

○　444,882　増田珠（ヤクルト）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

○　328,085　伊藤大海（日本ハム）

221,764　平良海馬（西武）

170,369　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

○　374,150　鈴木昭汰（ロッテ）

324,994　甲斐野央（西武）

315,695　田中正義（日本ハム）

＜抑え投手＞

○　423,035　マチャド（オリックス）

393,037　横山陸人（ロッテ）

314,776　柳川大晟（日本ハム）

＜捕手＞

○　515,263　田宮裕涼（日本ハム）

347,580　若月健矢（オリックス）

201,461　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

○　612,333　清宮幸太郎（日本ハム）

441,109　ネビン（西武）

336,628　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

○　468,100　小川龍成（ロッテ）

440,302　太田椋（オリックス）

302,979　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

○　611,335　栗原陵矢（ソフトバンク）

366,807　郡司裕也（日本ハム）

257,509　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

○　457,530　水野達稀（日本ハム）

365,965　友杉篤輝（ロッテ）

275,947　紅林弘太郎（オリックス）

＜外野手＞

○　650,809　万波中正（日本ハム）

○　586,326　西川史礁（ロッテ）

○　512,862　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

612,882　レイエス（日本ハム）

417,189　柳田悠岐（ソフトバンク）

256,565　ポランコ（ロッテ）