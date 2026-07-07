フランス代表FWキリアン・エンバペが自身の公式SNSを通じて怒りの声を上げた。

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16でパラグアイ代表に1－0で勝利したフランスだが、決勝点となるPKを決めたエンバペは試合後に人種差別の被害に。フランス紙『ル・モンド』によると、パラグアイのセレステ・アマリージャ上院議員がSNSにて「この野蛮人は読み書きさえ学んでいない」、「母乳を飲む代わりにココナッツをしゃぶっていた」、「必死にフランス人になりすまそうとしている植民地化されたカメルーン人」などと侮辱的な言葉を並べたようだ。

そんな中、エンバペは現地時間6日に公式X（@KMbappe）にて「セレステ・アマリージャさん」と題した声明を発表。アマリージャ上院議員による人種差別的投稿を次のように非難した。

「あなたは卑劣な女性であり、その地位にふさわしくない。パラグアイを代表する存在ではない。パラグアイは今大会を通じて情熱と名誉を体現してきた。あなたの無分別さと恥知らずな人種差別的言動のせいで、世界はすでに選手たちがこのワールドカップで見せた歴史的戦いや努力を忘れてしまった。今や人々の関心は自国のイメージを著しく損なう無能な女性に向けられている。僕は彼女のような人間が世界中に憎悪や人種差別を撒き散らすことを決して許さない」

また、フランスサッカー連盟（FFF）を以下のような声明を発表し、代表チームのキャプテンを務めるエンバペへの連帯をい示している。

「セレステ・アマリージャ上院議員によるキリアン・エンバペへの人種差別的発言は極めて卑劣であり、断じて容認できるものではない。なぜこんなことが言えるのか。こうした発言は違法かつ非難されるべきものであり、国内外を問わず法的責任が追及されなければならない。FFFは法的措置を視野に入れ、本件を検察当局に通報する」

「当連盟はキャプテンや選手たち、そして、こうした憎悪に満ちた発言の被害を受けたすべての人々への全面的な支持を表明する。今こそ、FFFは人種差別およびあらゆる形態の差別と闘う姿勢を強く示す。このような発言は、それを口にし、拡散する者自身の品位を貶めるものだ。選手たちはフランスを代表する存在であり、彼らへの侮辱は我々の国そのものへの侮辱に他ならない」

なお、イギリスメディア『BBC』によると、パラグアイの伝説的GKであるホセ・ルイス・チラベルト氏は試合前に「アフリカのチームと対戦する」と発言していたとのこと。FFFのフィリップ・ディアロ会長は「ホセ・ルイス・チラベルトによるフランス代表への人種差別的な発言を断固非難する。我々のサッカーにおけるリスペクト、友愛、多様性といった価値観を損なうものだ。かつて偉大なGKだったとしても、今や恥辱にまみれた男にすぎない」と痛烈に批判しているという。

【ハイライト動画】エンバペのPKが決勝点！ フランスがパラグアイに苦戦も8強へ