スペイン代表が“隣国対決”を制してワールドカップ準々決勝に駒を進めた。

FIFAワールドカップ2026・ラウンド16が現地時間6日に行われ、スペインはポルトガル代表と対戦した。主導権を握りながらもなかなか得点が奪えずにいたが、90＋1分にフリーキックのリスタートからミケル・メリーノがフェラン・トーレスのスルーパスに抜け出して決勝点。イベリア半島の“ライバル”を1－0で退け、ベスト8進出を果たした。

優勝候補の一角と目されている今大会は、初戦でカーボベルデ代表と引き分けたが、その後はサウジアラビア代表、ウルグアイ代表、オーストリア代表を撃破。ボール保持の完成度もさることながら、未だ無失点と守備の安定感が際立っている。

スペインは4年前のカタール大会を含め、ワールドカップで現在6試合連続クリーンシート（無失点試合）を達成している。データサイト『Squawka』によると、これは大会史上初の快挙とのこと。最後に喫した失点は、“三笘の1ミリ”としても知られているカタール大会日本戦での田中碧による決勝ゴールだ。また、ポルトガル戦の勝利によって国際Aマッチでの無敗記録を「35」まで伸ばし、過去最長記録に並ぶこととなった。

準々決勝ではアメリカ代表vsベルギー代表の勝者と対戦する。

【ゴール動画】わずかな隙を見逃さず！ メリーノが値千金の決勝弾