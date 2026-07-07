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2026.07.07 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
日本ハム 0 0 0 1 0 2 1
ロッテ 0 0 5 5 2 1

  • OUT

    日1-5ロ

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット 日本ハム得点！ 日 1-5 ロ ランナー：1塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 センタースリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    日0-5ロ

    4番 Ｎ・ソト センターホームラン ロッテ得点！ 日 0-5 ロ

  • OUT

    3番 角中 勝也 センターフライ 2アウト

  • OUT

    日0-4ロ

    2番 西川 史礁 左中間ホームラン ロッテ得点！ 日 0-4 ロ

  • OUT

    1番 藤原 恭大 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    8番 小川 龍成 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    北山 亘基 がワイルドピッチ ランナー：2塁

  • OUT

    サード 郡司 裕也が後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 愛斗 サードエラー ランナー：1塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー細川 凌平 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 細川 凌平 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 進藤 勇也 ショートダブルプレイ 2アウト

  • OUT

    ショート 友杉 篤輝がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    7番 宮崎 一樹 ショートエラー ランナー：1塁

  • OUT

    6番 安田 尚憲 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 郡司 裕也 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    4番 万波 中正 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 角中 勝也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

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