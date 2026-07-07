「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
日1-5ロ
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット 日本ハム得点！ 日 1-5 ロ ランナー：1塁
-
OUT
2番 清宮 幸太郎 センタースリーベースヒット ランナー：3塁
-
OUT
5番 佐藤 都志也 見逃し三振 3アウト
-
OUT
日0-5ロ
4番 Ｎ・ソト センターホームラン ロッテ得点！ 日 0-5 ロ
-
OUT
3番 角中 勝也 センターフライ 2アウト
-
OUT
日0-4ロ
2番 西川 史礁 左中間ホームラン ロッテ得点！ 日 0-4 ロ
-
OUT
1番 藤原 恭大 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
9番 友杉 篤輝 フォアボール ランナー：1、3塁
-
OUT
8番 小川 龍成 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
-
OUT
北山 亘基 がワイルドピッチ ランナー：2塁
-
OUT
サード 郡司 裕也が後逸 ランナー：1塁
-
OUT
7番 愛斗 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
1番 水野 達稀 レフトフライ 3アウト
-
OUT
1塁ランナー細川 凌平 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
9番 細川 凌平 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 進藤 勇也 ショートダブルプレイ 2アウト
-
OUT
ショート 友杉 篤輝がファンブル ランナー：1塁
-
OUT
7番 宮崎 一樹 ショートエラー ランナー：1塁
-
OUT
6番 安田 尚憲 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
5番 佐藤 都志也 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
4番 Ｎ・ソト 空振り三振 1アウト
-
OUT
6番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト
-
OUT
5番 郡司 裕也 ショートフライ 2アウト
-
OUT
4番 万波 中正 センターフライ 1アウト
-
OUT
3番 角中 勝也 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 西川 史礁 ファーストゴロ 2アウト
-
OUT
1番 藤原 恭大 ライトフライ 1アウト
-
OUT
3番 Ｆ・レイエス 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 清宮 幸太郎 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.