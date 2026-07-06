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読売ジャイアンツの吉川尚輝選手は5日、本拠地・ジャイアンツタウンスタジアムで行われたファーム・リーグ中地区15回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「2番・二塁」で先発出場。持ち味の高い守備力で味方投手を救うファインプレーを披露した。







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4回、無死走者なしで横浜DeNAベイスターズでも活躍した倉本寿彦選手を打席に迎えた。











巨人先発の小笠原慎之介投手が投じた2球目のカットボールを鋭く捉えられたが、逆シングルで好捕。体勢を崩しながらもジャンピングスローで一塁に送球し、アウトを奪った。



この日の吉川選手は2打数2安打2四球と全打席で出塁。打撃面でもアピールを続けている。



2016年ドラフト1位で巨人に入団し、2024年にはベストナイン・ゴールデングラブ賞を獲得した名手。



今季は一軍で打率.215と苦しんでいるが、ファームでは12試合で打率.364と結果を残しており、状態を上げつつある。試合は巨人が10-1で快勝した。























【動画】これがGG賞の守備！吉川尚輝、逆シングルからのジャンピングスロー！



DAZNベースボールのXより









東京ドームでもこの姿を

吉川尚輝が流石のファインプレー



⚾️巨人×ハヤテ（ファーム）

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【了】