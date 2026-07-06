ノルウェー代表は現地時間29日、FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント2回戦（ラウンド16）でブラジル代表を2－1で破った。試合後、FIFA（国際サッカー連盟）が、ノルウェー代表を率いるストーレ・ソルバッケン監督のコメントを伝えた。

史上初の8強入りまであと一歩に迫ったノルウェー代表と、史上最多6度目の優勝を目指すブラジル代表のゲームは、序盤の14分にGKエルヤン・ニーラン（セビージャ／スペイン）がPKストップの活躍。“守護神”の好セーブもあってブラジル代表の猛攻を凌ぐと、終盤に入った79分にはFWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）がヘディングシュートで均衡を破る。続く90分にはハーランドがミドルシュートで追加点を奪い、後半アディショナルタイムには1点を返されたものの、試合は2－1でタイムアップ。この結果、ノルウェー代表は7大会ぶり4度目のワールドカップ出場となった今大会で、同国史上初となる準々決勝進出を決めた。

試合後、ソルバッケン監督は「ノルウェー国民の誰しもに、今晩を楽しんでほしい」と言葉を発する。「本当にスリリングな試合で、どちらに転ぶか分からなかった」と明かしつつも、勝利の要因については、次のように語っている。

「我々は堅実で戦術的な試合運びができた。試合を台無しにしかねないボールロストがいくつかあったことも事実だが、試合全体としては、我々に有利な流れだったと思う。多少の運も味方につけられたことを、我々は心から誇りに思うべきだよ」

ノルウェー代表に有利な試合展開を作り出す上で、ソルバッケン監督は欧州の第一線の試合運びを参考にしていたという。「今日の試合は、マンチェスター・シティとレアル・マドリードの試合に似ていたと思う」と明かすと、「今日の相手は守備を固めてカウンター攻撃に頼ってきた。我々としては、相手を消耗させなければならない。ただし、それは我々の最も得意とする戦術でもある。今回はうまく実行できたと思う」と、チームの働きぶりを誇った。

勝利したノルウェー代表は、現地時間11日に控えた準々決勝で、メキシコ代表vsイングランド代表の勝者と対戦する。

【ハイライト動画】“怪物”がノルウェーの歴史を切り拓く2発！