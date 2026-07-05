







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるか注目されている。デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手をはじめ、様々な選手が獲得候補に浮上している中、米メディア『クラッチポインツ』は必ず避けるべきミスがあると主張している。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「チームは何の問題もなく順調に機能しているように見えがちだが、投手陣を詳しく分析すると、見過ごせない弱点が浮かび上がってくる。今夏のトレード期限で買い手に回ることは間違いないが、それと正しい補強をすることとは別の話だ。ワールドシリーズ（WS）3連覇を成し遂げたいのであれば、絶対に避けなければならない致命的な判断ミスが一つある」と指摘。











続けて、「ドジャースが犯し得る最大の過ちは故障者の復帰を待ちながら、契約満了が近い平凡な実力の投手を寄せ集めて先発ローテを組むことだ。チームは過去にも支配的なエース級投手ではなく、シーズン終盤のイニングを消化できる投手を補強し、圧倒的な戦力よりも層の厚さを優先したことがあった。そのような戦略では熾烈なポストシーズンを勝ち抜くことはできない。フロントは故障者リスト（IL）入りしている選手たちの不確かな健康状態に頼って運任せにする余裕はない」と主張している。



先発補強をするなら中途半端ではいけないということのようだが、フロントは実際にはどのような動きを見せるのだろうか。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】