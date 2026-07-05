藤沢駅南口から徒歩約4分。「じゃん商店 藤沢」は、お味噌汁が主役の定食と日本ワインが楽しめるお店です。

今回いただいたのは、大きなお椀の具沢山のお味噌汁に小鉢が並ぶ定食ランチ。ひと口ごとにほっとする味わいの背景には、生産者とのつながりを大切にする店主・加藤さんの思いがありました。

お店や店名の由来、日本ワインに込めた思いについては、日本ワイン店じゃん 鎌倉の記事で詳しく紹介しています。

駅チカで入りやすく、お一人様にもおすすめ

日本ワインを扱うお店と聞くと、「お酒に詳しくないと入りにくそう」と感じる方もいるかもしれません。でも、そんな方でも安心して気軽に訪れることができるのが、じゃん商店 藤沢です。

お店の方たちは気さくで温かく、初めてでも自然と肩の力が抜ける雰囲気です。私が訪れたランチタイムには一人で定食を楽しむ方々の姿も見られました。仕事の合間や休日に、気軽に立ち寄りたくなるお店です。

主役は天然発酵味噌のお味噌汁

じゃん商店 藤沢のランチでぜひ味わってほしいのが、長野県上田市・大桂商店の天然醸造味噌を使った具沢山の味噌汁定食（お肉の定食：税込1,408円、お魚の定食：税込1,628円）です。

定食はメインのおかずが主役のイメージですが、こちらではお味噌汁こそが主役。大きなお椀いっぱいに野菜などの具材が入り、一杯でしっかり満足できる存在感があります。

定食が運ばれてくると、まずふわりと広がる味噌の香りに思わず笑顔になります。取材の日のお味噌汁には、しめじ、玉ねぎ、なす、油揚げなど具材がたっぷり。甘みのあるやさしい味噌の味わいに、野菜や油揚げの旨みが重なって、どこか懐かしさを感じる一杯でした。

お味噌汁をいただいていると、おばあちゃんの家で出てきたお味噌汁を思い出すような安心感があり、体だけでなく心までじんわり温まります。

大桂商店の味噌との出合いは、加藤さんが長野県のワイナリーを訪れたことがきっかけでした。現地で大桂商店の方と知り合い、味噌の味に感動したことから「このおいしさをもっと多くの人に伝えたい」と考え、具沢山のお味噌汁定食が生まれたそうです。

店内では味噌の販売も行われており、おいしさに惹かれて私も大桂商店の「吟醸仕込み 誉」を購入してみました。自宅でお味噌汁を作ると、いつもの味がぐっと深まり、家族にも好評でした。

おすすめは「本日の肉の定食」

お味噌汁とともに楽しみたいのが、おぼんいっぱいに並ぶ彩り豊かなおかずです。定食は、お肉かお魚が選べるのですが、取材日に私が選んだメインは、長野県上田市のブランド豚「太郎ぽーく」のヒレカツです。

太郎ぽーくのヒレカツ

太郎ぽーくは、やわらかな肉質と脂の甘みが特徴のブランド豚。ヒレカツをいただくと、まず驚いたのはお肉のきめ細かさとやわらかさ。臭みはまったくなく、噛むほどに肉の旨みが広がります。ソースを付けなくても、素材そのもののおいしさを十分に楽しめました。

外は香ばしく中はふんわりの手作りがんも

小鉢の中で、特に印象に残ったのがお店手作りのがんもです。

外は香ばしく、中はふんわり。具材にはひじきや木綿豆腐、里芋などが使われ、その日によって内容が変わるそうです。お店で一つひとつ手作りしていると聞き、その丁寧な仕事ぶりにも驚かされました。

どのおかずも素材の風味を生かしたやさしい味付けで、食べ終えたころにはお腹だけでなく心まで満たされていました。

定食と日本ワインの心地よいペアリング

この日は定食とともに、北海道東川町・雪川醸造のオレンジワインをいただきました。ほろ苦さとコクを感じる味わいでありながら、重たすぎず、和食にも自然に調和することに驚きました。

「和食にワイン？」と思う方も多いかもしれません。確かに私も、ワインといえば洋食に合わせるもの、というイメージを持っていました。しかし、じゃん商店 藤沢の和定食は、日本ワインの繊細な味わいをより引き立ててくれます。

加藤さんによると、日本ワインは海外産のワインに比べて繊細な味わいが特徴だそう。そのため料理も濃い味付けにせず、素材の味を大切にしたやさしい味わいにしているそうです。定食とワイン、両方の美味しさが引き立てられている理由がそこにありました。

和食と日本ワインの魅力的な組み合わせを、ぜひ一度味わってみてください。

生産者とつながる、日本ワインと和食の物語

じゃん商店 藤沢の魅力は、おいしい定食や日本ワインだけではありません。料理やワインの背景には、生産者とのつながりや、日本各地の里山を未来へ残していきたいという加藤さんの思いがあります。

店主が選んだ日本ワインと日本酒

じゃん商店 藤沢では、ランチでも日本ワインや日本酒を楽しめます。定食のやさしい味わいに寄り添う一杯を選べるのも、このお店ならではの魅力です。

店内には、日本各地のワイナリーや酒蔵から厳選された日本ワインや日本酒が並びます。気に入った1本は購入することもできます。

生産者とのつながりが生むおいしさ

店内に並ぶ日本ワインや料理には、生産者とのつながりが生かされています。

加藤さんは、仕入れたいワイナリーがあれば必ず現地へ足を運び、醸造家から直接話を聞き、その土地の風土や思いに触れるそうです。そうした出合いの積み重ねが、お店で提供される料理やお酒につながっています。

大桂商店の天然発酵味噌や太郎ポーク、山形県の精肉店との出合いから生まれた山形牛のローストビーフも、その一例です。実際に現地へ足を運んだからこそ出合えた食材が、お店の味を支えています。

こうした背景を知ってから味わうと、一杯のお味噌汁や一皿の料理、日本ワインがより味わい深く感じられました。

体がほっとする和食ランチ「じゃん商店 藤沢」

じゃん商店 藤沢で、具沢山のお味噌汁が主役の和定食ランチと日本ワインをいただき、心まで温まるご褒美時間を過ごせました。

大桂商店の天然発酵味噌をはじめ、生産者とのつながりから生まれた食材やお酒には、一つひとつに店主のこだわりと物語が感じられます。次はどんなワインや食材との出合いがあるのだろうと、また足を運びたくなるお店です。

藤沢で心も体もほっとする和食ランチを味わいたい方は、ぜひ訪れてみてください。

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