ジェラートカフェ「fiore（フィオーレ）」

葉山町の南に隣接する南葉山エリア。その一角、景勝地として名高い立石海岸を擁する横須賀市秋谷の高台に佇む「ジェラートカフェfiore（フィオーレ）」。空と相模湾の水平線を望む穏やかなロケーションの中で、心地のいいひとときを提供してくれるカフェです。

前回プライベートで訪れて以来、夏になったらまた訪れたいと思っていたこちらのお店。今回は2026年6月の週末にお伺いしてきました。

オープンは主に夏季限定・週末のみ

フィオーレがオープンしているのは、5月から11月頃までの土・日・祝日のみ。公式サイトなどの積極的なアピールがなく、ほぼ口コミのみで広まっていったようなお店です。お店は高台にあるので、通りすがりで気づく方はなかなかいないのでは。

少し細い坂道を上がった先にあり、車で訪れると店主が丁寧に駐車場へ誘導してくださるため、駐車に慣れていない筆者のような人間にはとても心強いです。

相模湾の水平線が眺められるバルコニー席

一歩店内へ足を踏み入れると、目の前に広がるのは一面の美しいオーシャンビュー。1階と2階の両方に風の気配を感じるバルコニー席があり、座るだけで、期待と開放感で心が満たされていきます。

こちらは2階席で、取材時は雨がちょうどおさまった頃合い。晴れた日に海を眺めていると、SUPや釣り船、シーカヤックが水面をゆったり進んでいく景色を見ることもあります。

以前こちらにプライベートで訪れた時は、晴れた日の昼下がり。波のきらめきとともに流れる穏やかな時間は、まるで一枚の風景画のようでした。

店主によると、目の前の海は砂浜ではなく浅瀬の岩場になっているため、晴れた日には海面が鮮やかなエメラルドグリーンに染まるのが特徴だそう。その透明感あふれる海の表情も、この場所ならでは。

テラスだけではなく室内でも食べることができるので、暑い日や風が強い日でも快適に過ごせるのも魅力的。

店内で使われているテーブルは、ワインボトルから作った店主のお手製。既存のキーボードを活かして作ったピアノのオブジェも店主による作品です。あいにくの雨でほかにお客さんがいなかったため、店主のご厚意で、少し鍵盤に触れさせてもらいました。

なんだか物語の舞台になりそうな雰囲気――と思っていたら、実は本当にお話のモデルになっているとお店から紹介が。お店のお客でもある作家さんの作品では、巻末にお店の写真が掲載されており、作品の舞台モデルのひとつであることが紹介されています。

2階に上がる木製の白い階段は、まるで秘密基地へ向かう入口のよう。海を眺めながら静かに過ごす大人の贅沢も、子どもが探検気分ではしゃぐ楽しさも叶うフィオーレは、世代を超えて家族連れにも親しまれています。

種類豊富なジェラートだけじゃない！

お店を経営されているのは、ロベルトさんとスカーレットさんという愛称で親しまれている日本人のご夫婦。テーブルなどを手がけたのがロベルトさん、料理を担当されているのがスカーレットさんです。オーダーはメモに書いて手渡します。

こちらでぜひ味わいたいのが、種類豊富でカラフルなジェラート。海を背景に、ひとつの風景として完成していくような彩りを添えてくれます。

こちらはマンゴーとイチゴのダブル、880円です。シングルは530円で提供されています（いずれも税込）。欧州産の完熟イチゴを使ったアイスは爽やか。インド産マンゴーを使ったジェラートは、まるで完熟マンゴーをそのまま味わっているかのような濃厚さです。子どもには、色合いもかわいらしいマンゴーとラムネが人気。

そして昨今の抹茶人気を背景に、抹茶フレーバーも多くの人に選ばれているそう。抹茶の風味と甘さの絶妙なバランスが楽しめる一品です。さらに、ロベルトさん曰く「貴族気分になれる」というバラや、塩のフレーバーも好評。

こちらはストロベリーチーズケーキプレミアムとドリンク（コーヒーor紅茶）のセット950円。プレミアムアイス単品での料金は660円になります（いずれも税込）。

一口ごとに味わえる果肉とチーズ＆グラハムクッキーの食感が楽しいです。提供される食器がそれぞれ異なるのも、この店らしい特別な気分を演出してくれます。

プレミアムアイスは現在3種あり、特にピスタチオが人気とのこと。試食させてもらうと、シチリア産ピスタチオならではの香ばしさとコクが口いっぱいに広がります。濃厚な味わいながらクセは強すぎず、後味は軽やか。

プレミアムアイスは、現在フルーツヨーグルティーノも提供。個性豊かな味がそろうため、どれを選ぶか迷う時間もまた楽しみのひとつです。

食事メニューは、カレー2種やパスタなど。ドリンクメニューもバラエティ豊かで、ジェラートに加えてアルコールや軽食も楽しめるラインナップ。食後のデザートとして立ち寄るのはもちろん、海を眺めながらお酒と食事、カフェタイムをゆるやかに重ねるのも、この立地ならではの休日の過ごし方です。

刻々と変わりゆく空がスクリーンになる

こちらの写真は、ロベルトさんによって撮影されたもの。

天気が良ければ、富士山や伊豆半島、大島も見えるという絶景カフェ。夕暮れどきには、空と海がオレンジに染まり、やわらかなサンセットが広がります。

晴れた日には混みあっているものの、比較的午前中は空いていることもあるそうなので、その時間を狙ってみるのもおすすめです。

天気がいい週末は、海沿いへのドライブがてら、とっておきのひとときを過ごしに訪れてみてはいかがでしょうか。

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