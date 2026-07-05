日本代表が“王国”と繰り広げた激闘が、でFIFAワールドカップ2026の単一放送としては暫定今大会最多の視聴者を獲得したという。

FIFAワールドカップ2026・決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）が現地時間29日に行われ、グループFの戦いをオランダ代表に次ぐ2位で終えた日本代表は、グループCを首位通過したブラジル代表と対戦した。過去最多5度のワールドカップ優勝を誇る“王国”に対して、日本代表は29分、MF佐野海舟（マインツ／ドイツ）のミドルシュートで先手を取ったものの、後半に入ると防戦一方の展開を強いられる。56分にMFカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）に同点ゴールを許すと、以降はタイスコアで持ちこたえていたが、後半アディショナルタイムにFWガブリエル・マルティネッリ（アーセナル／イングランド）に決められ、1－2の逆転負けを喫していた。

同試合は、日本国内だけでなく、世界中から熱視線が送られていたという。FIFA（国際サッカー連携）は4日、日本代表vsブラジル代表のゲームが、FIFAワールドカップ2026における単一放送として、ここまでで今大会最多の視聴者を獲得したと発表。一例として、大手放送局『beINSPORTS』では、MENA地域（中東・北アフリカ）全体で1億2100万人を超える驚異的な視聴者数を記録したことが明かされた。

なお、これらの数字は速報値となっており、確定値は大会終了後に公表されるという。

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