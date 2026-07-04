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中日ドラゴンズの福元悠真は4日、ファーム・リーグの埼玉西武ライオンズ戦に「4番・右翼」でスタメン出場。同試合の6回に、今季3号本塁打を放った。







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2-2の同点で迎えた6回、2番・津田啓史、3番・オルランド・カリステの連続安打で1死一、二塁のチャンスを作り、打順は4番の福元に回る。











相手先発・川下将勲のスライダーを引っ張ると、打球はあっという間に左翼ネットに直撃。福元の今季3号3点本塁打で、中日が5-2と勝ち越した。



直後の7回に中日は再び追い付かれるも、その裏に1番・辻本倫太郎の適時打で勝ち越し、6-5で接戦を制した。福元はこの試合、本塁打を含む3打数1安打3打点の成績だった。



福元は、プロ3年目の2023年オフに育成契約を締結。支配下復帰を目指す今季は、ファームで47試合に出場して打率.317、3本塁打、21打点とアピールを続けている。

























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DAZNベースボールのXより













支配下復帰を目指す



甘い変化球をきっちり

福元悠真 勝ち越し3ランホームラン



⚾️中日×西武（ファーム）

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【了】