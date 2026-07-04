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読売ジャイアンツのフリアン・ティマは4日、山梨県富士北麓公園野球場で行われたハヤテベンチャーズ静岡との試合に「5番・指名打者」で先発出場。初回に、追加点となる2点本塁打を放った。







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巨人は初回、1番・石塚裕惺の先頭打者本塁打で先制。さらに4番・リチャードが四球で出塁して2死一塁とし、打順は5番のティマに回る。











ハヤテの先発・佐藤宏樹のストレートを振り抜くと、大きな当たりが右中間に飛んで柵を超えていった。ティマの今季5号2点本塁打で、巨人が3-0とした。



その後、巨人は知念大成と佐々木俊輔の本塁打などで効果的に加点。11-2でハヤテに大勝し、連勝を「5」に伸ばした。



同試合で本塁打を打ったティマは、3打数1安打2打点。今季のファーム成績は、39試合出場で打率.308、5本塁打、22打点と好調を維持している。



2021年に育成選手として巨人入りしたティマは、来日6年目の今季5月に支配下契約を奪取。一軍でも初安打を記録し、確実な成長を見せている。



一軍では10試合出場で打率.143（21打数3安打）と跳ね返されたが、再昇格を目指しアピールを続けている。

























【動画】このパワー…ティマの第5号本塁打がこちら！



DAZNベースボールより





一軍再昇格を目指す



登ったフェンスのその先へ

ティマ ファーム第5号ホームラン



⚾️巨人×ハヤテ（ファーム）

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【了】