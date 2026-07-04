







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、当初の予定から遅らせて3日（日本時間4日）のサンディエゴ・パドレス戦に「1番・投手」として二刀流出場した。この背景には、大谷への負担軽減や、思わしくない膝の状態への配慮が挙げられる。米メディア『ドジャー・ブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。



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デーブ・ロバーツ監督は大谷について「彼に追加休養を与える機会があるなら、それを生かしたい。金曜日に回すことで、オールスター前に2度の先発をこなし、同地区の2チームを相手に投げさせることができる。あまりにも理にかなっていた」と説明している。











大谷は6月中旬の試合で左膝の炎症により途中交代し、翌日の試合を欠場した。欠場は1試合だけで済んだが、ロバーツ監督は複数回にわたり、大谷の膝の問題は今後も注意深く管理する必要があると認めている。



さらに、大谷は右手中指のマメを抱えながら投げている。先月はマメが破れて出血したが、先週の時点では落ち着いているように見えたという。



二刀流で負担が誰よりも大きい大谷について、モレノ氏は「彼は今後も主に指名打者（DH）として出場する見込みだ。しかし、球団が引き続き慎重に扱おうとしているため、近い将来、スタメンから外れる可能性もある」と言及した。





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