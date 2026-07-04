







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季新加入のカイル・タッカー外野手が長らく打撃不振に苦しんでいる。昨オフ結んだ大型契約には到底見合わない状況が続いているが、他の高給選手に比べればまだマシな面もあるのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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ドジャースは昨オフ、4年2億4000万ドルという条件を用意してタッカー争奪戦を制した。しかし、迎えた今季は日本時間1日終了時点で80試合、打率.239、7本塁打、44打点といった数字にとどまっている。











ただ、同メディアは「サンディエゴ・パドレス所属のマニー・マチャド内野手や、サンフランシスコ・ジャイアンツ所属のラファエル・デバース内野手のような選手と比べると、年俸負担に対する貢献度という点では、彼らの契約のほうがタッカーよりもはるかに見劣りしている」と指摘した。



マチャドは2023年2月に11年3億5000万ドル、デバースは2023年1月（当時はボストン・レッドソックス所属）に11年3億3100万ドルの契約を結んでいる。ただ、今季は両名ともに振るわず、“不良債権”だと揶揄する声も少なからずある状況だ。



同メディアは両名の苦境について言及した上で、「確かにタッカーの貢献度は期待を大きく下回っている。ドジャースが彼に支払った金額を正当化するのは難しい。それでも、この地区で最悪の契約かと言われれば、決してそうではない。むしろ、そのような評価にはほど遠い」と主張している。



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