







岡本和真 最新情報



トロント・ブルージェイズの岡本和真選手は3日（日本時間4日）、T-モバイル・パークで行われたシアトル・マリナーズ戦に「3番・三塁」で先発出場。同試合の3回に安打を放ち、2試合連続安打とした。



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3回、ブルージェイズは9番アンドレス・ヒメネス、2番ウラジーミル・ゲレーロJr.の適時打で2点を先制。なおも1死一塁で、3番の岡本に打席が回った。











岡本は、相手先発のルイス・カスティジョが投じたスライダーを左翼前に運んで安打をマーク。7月に入って2試合連続の安打を記録した。



同試合はブルージェイズ先発のディラン・シースが7回無失点の好投。リリーフ陣もマリナーズ打線を抑え、2-0で完封勝ちを収めた。



この日の岡本は4打数1安打。今季成績は、85試合の出場で打率.240、19本塁打、54打点となっている。



岡本は6月に25試合に出場し、打率.286、7本塁打、20打点をマークして月間最優秀新人を初受賞。今月も調子を維持できるか注目だ。



























【動画】この見事な打撃！岡本和真、7月に入って2試合連続ヒット



MLB Japanの公式Xより













🌟 6月の最優秀新人 が本日も安打！



3回表、ルイス・カスティーヨの

スライダーをとらえてレフト前ヒット！ はマリナーズに2-0で勝利！シリーズ初戦を制しました⚾

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