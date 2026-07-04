「未来は変えられるけど過去は変えられない」――子役の永尾柚乃が、5日に放送される日本テレビ系『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に出演。わずか9歳にしてたどり着いた人生論や、将来の自分に宛てた手紙に込めた思いを明かす。

永尾柚乃

番組最年少ゲストの素顔に迫る

ドラマやCM、バラエティ番組などで活躍を続ける永尾は、今回は“番組最年少ゲスト”として登場。来年公開の主演映画では、監督・脚本・編集にも挑戦するという。

番組では、永尾の成長を数多くの番組共演で見守ってきたSUPER EIGHTの横山裕がコメント。永尾の仕事に対する姿勢を絶賛し、「引き出しにいろんなものを入れてる」と語る。さらに、永尾が普段から心がけている準備が生きた『ヒルナンデス!』での一幕を振り返る。

また、コント番組での共演も多いチョコレートプラネットの2人は、永尾が見せるドラマとコントの“演じ分け”について熱弁する。

斎藤工、永尾柚乃に樹木希林さんの印象重ねる

ドラマの撮影現場での永尾のすごさを語るのは、永尾のことを“先輩”と呼ぶ斎藤工。斎藤は、難しい役を演じることになった永尾が撮影現場で見せた才能について言及する。

複雑な感情の表現をこなす永尾本人が、斎藤に語った演技論。それは、長年受け継がれてきた演技の技術に関する根源的なものだったという。

永尾に「愛嬌とプロフェッショナルな部分と厳しさと愛のバランス」を感じ取った斎藤は、その佇まいに、今は亡き名俳優・樹木希林さんの印象を重ねたそうで、スタジオでは永尾の俳優としての姿勢にも迫っていく。

井桁弘恵の悩みにアドバイス

子どもらしい無邪気な一面を残しながらも、しっかりした受け答えで周囲を驚かせる永尾。本人によると、幼い頃から“イヤイヤ期”がなく、冷静な言動を見せていたという。

言霊の力を信じ、どんな時も物事を前向きに捉える永尾の人生観を受け、 MCの井桁弘恵は自身の悩みを相談。「気分が上がらないときは、どうしたら…」という質問に対し、永尾がアドバイスを送る。

また、永尾は「未来は変えられるけど過去は変えられない」と、大人顔負けの人生論を披露。その言葉に、MCの山崎育三郎も感嘆する。

将来の自分に宛てた手紙を朗読

最後にスタジオでは、永尾が未来の自分に向けて書いた手紙を朗読。「毎日がめっちゃ楽しいので、大人になってもずっとずっと楽しいことをしていけたら」と、現在と変わらず充実した日々を送ってほしいという思いを込める。

将来の自分への前向きなメッセージに、山崎は「何歳の柚乃ちゃんが見てもちゃんと届くメッセージでしたね」と感心。永尾は番組出演を通して改めて感じた周囲への感謝や、一度きりの人生に対する意気込み、さらに将来やってみたい“夢”にも触れる。

【編集部MEMO】

永尾柚乃は、ドラマ、CM、バラエティ番組など幅広いジャンルで活躍する俳優。幼いながらも確かな表現力と落ち着いた受け答えで注目を集め、来年公開の主演映画では、出演だけでなく監督・脚本・編集にも挑戦する。『おしゃれクリップ』では番組最年少ゲストとして出演し、俳優としての仕事観や9歳にしてたどり着いた人生観、将来の夢について語る。

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