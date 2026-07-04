鎌倉駅から徒歩5分ほど、裏小町にひっそりと佇む小さなパン屋さん「ライ麦ハウスベーカリー」。

知人や他のお店への取材の際にもおすすめされることがあり、以前から気になっていた筆者。今回実際に訪れ、お話を伺ってきました。その様子をお届けします。

フィンランドのパンを広めたいという思い

このお店を営むのは、フィンランド人のご主人と日本人の奥さまのご夫妻です。お二人はオーストラリア留学時代に出会い、ともにフィンランドのパン屋で働いていた経験を持つそうです。

もともとご主人は、フィンランドにいた頃に日本に観光に訪れた際、海も山もある鎌倉に魅力を感じていたといいます。

その後、奥さまの実家へ一度帰国し、「日本でパン屋をやるならやはり鎌倉で」と決意。鎌倉で物件探しを始めました。

そして縁あってこの場所に出会い、2017年7月にお店をオープンしました。

「北欧雑貨のお店は見かけるものの、日本にはフィンランドの飲食店が少なく、少し寂しく感じていました。少しでも多くの方にフィンランドのパンを楽しんでいただけたら」

そんな思いを胸に、日々パンを焼き続けているそうです。

フィンランドに根付くライ麦パンの食文化

フィンランドでは、寒冷な気候でも育つライ麦が食文化を支えており、小麦パンよりもライ麦を使ったパンが一般的です。

ライ麦は天然酵母とともに家庭でも使われることが多く、昔から各家庭でパンが焼かれてきました。スーパーにもライ麦100％のパンが数多く並んでいるそうです。

店内には、そんなフィンランドのパン文化を紹介する写真も飾られています。訪れた際には、ぜひあわせて見てみてくださいね。

また、ライ麦パンは血糖値の上昇が緩やかで腹持ちが良いことから、主食としても親しまれています。毎日の朝食をライ麦パンに変えるだけで、体調の変化を感じる人もいると言われているそうです。

パンのご紹介

店内には常時20種類ほどのパンが並び、季節限定のメニューも登場します。ガラス越しには溶岩窯があり、毎日丁寧に焼き上げられています。

アレルギー表示も丁寧にされており、安心して選ぶことができます。

中心となるのは店名にもなっているライ麦パン。乳製品を使わず、サワー種のみで仕込んだ本格的なライ麦100％のパンです。

ライ麦パン特有の酸味をしっかり感じられるのは「型焼きライ麦プレーン」。酸味が苦手な方には、ごまやオートミール入りの「型焼きライ麦ミューズリー」もおすすめだそう。スライスも対応してくれますよ。

おすすめの食べ方は、トーストせずそのままバターを塗り、チーズとキュウリを添えるスタイル。クリームチーズやスモークサーモンを挟むのもよく合うのだとか。

食べきれない場合は購入当日に冷凍し、食べる際は自然解凍後に軽く温める程度がおすすめとのことです。

また、ライ麦100％のパンは日本ではまだ珍しいこともあり、食べやすさを補うためのパテも販売されています。そのまま挟んで食べるのも手軽でいいですね。

フィンランドの国民食として親しまれている「カルヤランピーラッカ」は、お米を薄いライ麦生地で包んだ伝統的な食事パン。EUにも登録されている歴史あるパン。

大阪・関西万博の北欧パビリオンレストランのメニューに採用された商品だそうですよ。

隣に並ぶ、オートミール100％のパンも気になります！日本では珍しいラインナップも多く、ワクワクします。

こちらは「北欧シナモンロール」。シナモンロールが北欧発祥だということを、今回初めて知りました。

カルダモンを使った生地が特徴で、アイシングをかけず、横向きの渦巻き状に仕上げるのがフィンランド流だそうです。

こちらは「リエスカ」。ライ麦と小麦に主食でもあるジャガイモを練り混んだ食事パンです。

ライ麦パンのほか、小麦のパイなどもあり、フィンランドの食材やレシピを取り入れながら、一つひとつ丁寧に焼き上げられています。

生地も具材もさまざまで、選ぶ時間も楽しめますね。

食レポ・ライ麦パンと北欧の味を実際に味わう

今回購入したのはこちらの4点。イートインはできないため、帰宅後にゆっくりいただきました。

まず「型焼きライ麦プレーン」（590円・税込）。

初めてのライ麦100％ということで、そのまま一口食べるとしっかりとした酸味とライ麦の風味を感じます。チーズとの相性が良いのも納得で、その後はチーズときゅうりをのせていただきました。主食として食べられているだけあり、パンというより“食事そのもの”という印象です。

次に「カルヤランピーラッカ」（315円・税込）。

中央には塩で炊いたライスポリッジ（お米）がたっぷり詰まっており、もちっとした食感とやさしい味わいが特徴です。お米とパンを同時に味わうような不思議な感覚があります。卵やバターを添えるのもおすすめだそうです。

「北欧シナモンロール」（350円・税込）は、ふんわりとした食感で、シナモンは控えめ。すっきりとした甘さで、子どもでも食べやすい味わいでした。

最後は「さんかくサーモンパイ」（350円・税込）。サクサクのパイ生地に、サーモン・ほうれん草・クリームチーズがたっぷり詰まった一品です。

どれも美味しく、鎌倉にいながらフィンランドの空気を感じられたような気分になりました。

まとめ

日本語を学んでから来日したというご主人は、日本語も流暢で、フィンランドの話をたくさん聞かせてくれました。穏やかなご夫妻の雰囲気が、お店全体にも温かく流れています。

お店の入り口に描かれたイラストは、よく見るとご主人と奥さまの腕がモチーフになっているそうで、その関係性の温かさが伝わってきます。

パンはオンラインでも購入可能とのこと。気になる方は公式サイトもぜひチェックしてみてください。

鎌倉はパンの激戦区ともいわれる街ですが、ここまで本格的なフィンランドのライ麦パンに出会えるお店は貴重です。ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。

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