







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6月30日、故障離脱していたテオスカー・ヘルナンデス外野手の復帰に伴い、ライアン・ウォード外野手がマイナー降格となった。今一つ使いどころがない同選手だが、米メディア『ドジャースウェイ』は、トレード要員としては使い道があると主張している。



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マイナー通算156本塁打を誇るウォードは今季4月下旬、フレディ・フリーマン内野手の父親リスト入りに伴いメジャー初昇格を果たすも数日で降格に。その後、テオスカーの故障離脱により5月末に再昇格したが、18試合、打率.204、3本塁打、11打点と結果を残せないまま再降格した。











同メディアは「ドジャースのトレード期限での狙いは、MLB全体に対する圧倒的な優位性を象徴している」と題した記事の中で、チームが今季のトレード期限で即戦力獲得ではなく、ファームに新たなプロスペクトを加えることを優先するのではと予想。



その最後に、「ドジャースは2024年にマイケル・ブッシュ内野手をシカゴ・カブスへトレードし、ザイアー・ホープ外野手とジャクソン・フェリス投手を獲得した。両名は現在、将来性豊かなプロスペクトとして高く評価されている。では、次のブッシュになり得るのは誰か。それは間違いなくウォードだ。2024年のブッシュと同様に、彼の価値が最も高いのはトレード要員としてであり、ドジャースのファームを再び充実させることにつながる可能性もある」と記している。



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