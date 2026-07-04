セレッソ大阪は4日、レンタル先のアルメレ・シティ（オランダ2部）からDF髙橋仁胡が復帰することを発表した。

2005年8月16日生まれの髙橋は現在20歳。ラ・マシア育ちでロス世代のディフェンダーは、2024年夏にバルセロナからセレッソ大阪に加入すると、2025シーズンは公式戦23試合に出場。そして今冬、アルメレ・シティへとレンタル移籍すると、公式戦16試合でプレーした。

セレッソ大阪に復帰する髙橋は、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「これからも成長できるように頑張ります！」