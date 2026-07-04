FIFAワールドカップ2026・ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）に進出するチームが出揃った。

日本代表はブラジル代表に悪夢の逆転負けでラウンド32敗退。同じくグループFを突破したオランダ代表とスウェーデン代表も1回戦敗退となった。また、3大会ぶりにグループステージを突破したドイツ代表はパラグアイ代表にPK戦で敗れて早々に姿を消した。

盤石の内容で勝利したフランス代表やスペイン代表らは順当に16強へ進出。ポルトガル代表はクロアチア代表との強豪対決を制した。王者アルゼンチン代表は初出場のカーボベルデ代表に苦しめられながらも、延長戦の末に1回戦突破。イングランド代表もハリー・ケインの2ゴールでコンゴ民主共和国代表に逆転勝利した。

ラウンド16では、ポルトガルvsスペイン、ブラジルvsノルウェー代表などの注目カードが実現。共催国はいずれも強豪との対戦に。アメリカ代表はベルギー代表を迎え撃ち、カナダ代表はモロッコ代表と、メキシコ代表はイングランドとそれぞれ対戦する。ラウンド16は現地時間7月4日から7日にかけて開催される。

ラウンド32の結果、およびラウンド16と準々決勝の対戦カードは以下の通り。

■ラウンド32（6月28日〜7月3日）

ドイツ 1－1（PK戦：3－4） パラグアイ

フランス 3－0 スウェーデン

南アフリカ 0－1 カナダ

オランダ 1－1（PK戦：2－3） モロッコ

ポルトガル 2－1 クロアチア

スペイン 3－0 オーストリア

アメリカ 2－0 ボスニア・ヘルツェゴビナ

ベルギー 3－2 セネガル

ブラジル 2－1 日本

コートジボワール 1－2 ノルウェー

メキシコ 2－0 エクアドル

イングランド 2－1 コンゴ民主共和国

アルゼンチン 3－2 カーボベルデ

オーストラリア 1－1（PK戦：2－4） エジプト

スイス 2－0 アルジェリア

コロンビア 1－0 ガーナ

■ラウンド16（7月4日〜7月7日）

パラグアイ vs フランス

カナダ vs モロッコ

ポルトガル vs スペイン

アメリカ vs ベルギー

ブラジル vs ノルウェー

メキシコ vs イングランド

アルゼンチン vs エジプト

スイス vs コロンビア／ガーナ

■準々決勝（7月9日〜7月11日）

パラグアイ／フランス vs カナダ／モロッコ

ポルトガル／スペイン vs アメリカ／ベルギー

ブラジル／ノルウェー vs メキシコ／イングランド

アルゼンチン／エジプト vs スイス／コロンビア

【トーナメント表】激闘を終えたベスト16が出揃う！ 決勝までの道のりは？