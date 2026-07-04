チェルシーは3日、日本女子代表（なでしこジャパン）MF松窪真心がノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）より完全移籍で加入することを発表した。

5年契約を締結。背番号は「29」に決まった。

2004年7月28日生まれの松窪は、JFAアカデミー福島出身で、マイナビ仙台レディースにてプロデビューを飾った。2023夏にノースカロライナ・カレッジへと移籍し、公式戦通算60試合の出場で19ゴールを記録。2025シーズンはNWSL（アメリカ女子1部）で11ゴールを挙げる活躍を披露し、リーグの年間最優秀MFとベストイレブンに選出された。

2026シーズンもここまで9試合の出場で5ゴール4アシストの活躍を披露するなか、欧州屈指の強豪チェルシーへの移籍が決まった松窪。なでしこジャパンでもすでに18キャップを刻んでいる21歳は、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを示した。

「歴史あるクラブ、チェルシーに加入できてとてもワクワクしています。幼い頃から、チェルシーは世界中の誰もが知っているクラブだったので、応援していました。このクラブには数々のタイトルを獲得してきた輝かしい歴史があり、トップレベルで素晴らしい成績を残してきました。ですから、このチャンスを逃すわけにはいきませんでした。これからも、このクラブがトロフィーを勝ち取る伝統を長く続けていけるよう、貢献していきたいと思っています」

松窪が加入するチェルシーは、イングランド1部ウィメンズ・スーパーリーグ優勝最多8回。現在はなでしこジャパンのFW浜野まいかも在籍している。