FIFAワールドカップ2026・ラウンド32（決勝トーナメント1回戦）が現地時間3日に行われ、オーストラリア代表とエジプト代表が対戦した。

3度目の挑戦で初の決勝トーナメント1回戦突破を目指すオーストラリアと、初のグループステージ突破を果たしたエジプトが激突。試合の均衡が破れたのは13分、エジプトが先制する。フリーキックの2次攻撃から、エマム・アシュールがヘディングシュートを叩き込んだ。

一進一退の攻防が続くと、55分にオーストラリアもセットプレーで試合を振り出しに戻す。エイデン・オニールが左サイドの深い位置からゴールに向かうクロスを蹴り込むと、相手DFモハメド・ハニーのオウンゴールを誘った。

90分、そして延長戦でも決着がつかず、試合はPK戦に突入。エジプトはモハメド・サラーの“パネンカ”含めて全部成功したのに対し、オーストラリアはハリー・サウターと18歳ルーカス・ヘリントンの2人が失敗。4－2でPK戦を制したエジプトが、16強に進出した。

エジプトはW杯決勝トーナメント1回戦を突破したアフリカ勢史上5番目のチームに。一方、オーストラリアが日本代表とともにトーナメント初戦で姿を消したことで、9チームが参加したアジア勢は全滅した。

決勝トーナメント1回戦は現地時間7日に行われ、エジプトはアルゼンチン代表vsカーボベルデ代表の勝者と対戦する。

【スコア】

オーストラリア代表 1－1（PK戦：2－4） エジプト代表

【得点者】

0－1 13分 エマム・アシュール（エジプト）

1－1 55分 オウンゴール（オーストラリア）

【ハイライト動画】オーストラリアvsエジプト