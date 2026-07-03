昨季は再昇格後に復活も…オリックス最年長野手が登録抹消　打率.182と苦戦









オリックス・バファローズ 最新情報



3日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは西野真弘選手を一軍登録から抹消した。







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プロ12年目の今季は29試合に出場し、打率.182、本塁打・打点はともになし。











4月は打率.212だったが5月.176、6月.167と徐々に状態を落とし、6月30日の北海道日本ハムファイターズ戦では「7番・三塁」で先発したが2打数無安打に終わり、その後は出番がなかった。



得点圏打率も.056と勝負どころで結果を残せずにいた。



東海大浦安高、国際武道大、JR東日本を経て2014年ドラフト7位で入団した35歳のチーム野手最年長。



昨季も開幕直後の不振で4月21日に一度抹消を経験したが、ファームで気持ちを切らさず調整を続け、5月20日の再昇格後は自己最多の7本塁打・35打点、打率.287をマークした実績を持つ。



ファームで技術を磨き直し、再びの復活を目指す。





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【了】