







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのダルトン・ラッシング捕手は、ミネソタ・ツインズ戦で大谷翔平選手とバッテリーを組み、苦しい経験をした。チームは勝利したものの、ラッシング本人は自身のプレーに厳しい評価を下している。米メディア『ドジャース・ビート』のスティーブ・ウェブ記者が報じた。



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ドジャースはツインズに4-3で勝利を収めたが、ラッシングにとっては素直に喜べる内容ではなかった。大谷が失点3を喫した2回、ラッシングは捕手として苦しい時間を過ごし、パスボールで1点を許す場面もあった。











さらに、ABSチャレンジの使用をめぐっても、大谷との間に混乱があったように見えた。大谷は判定の確認を求めた一方、ラッシングはそれに同意していないように映った。最終的にチャレンジで判定は覆ったが、この場面はラッシングにとって、苛立ちが募っていたところに追い討ちをかけるものとなった。



大谷とのコミュニケーションについては、ラッシングも責任を認めており、「翔平とそのことについて話した。自分側のミスで、自分がしくじった」と語り、すでに2人で話し合ったことを明かしている。



さらに、ラッシングはチームの休養日を前に「休日はいつだって素晴らしい。リセットして、この1か月に起きたことは忘れたい。幸い、我々は試合に勝てている。打撃でも守備でも、自分の役割を果たせるよう、また元の状態に戻りたい」と言及した。





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