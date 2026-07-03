巨人では埋もれていた右腕だが、人的補償で広島へ移籍して才能が開花。リーグ3連覇を支える救援陣の一角へと成長した。［1/6ページ］

広島で才能が花開いた右腕

一岡竜司

[caption id="attachment_271090" align="alignnone" width="1200"] 広島時代の一岡竜司【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：藤蔭高 - 沖データコンピュータ教育学院

・ドラフト：2011年ドラフト3位（巨人）

・プロ通算成績：290試合登板、17勝14敗7セーブ84ホールド、防御率2.76

一岡竜司にとって、人的補償での移籍は大きな転機になったと言えるだろう。

専門学校出身のプロ野球選手という経歴を持つ一岡は、2011年にドラフト3位で読売ジャイアンツに入団。

しかし、入団から2年間は主に二軍戦で登板し、一軍では芽が出ず。プロ1年目は4試合に登板して防御率3.60、プロ2年目は9試合に登板して防御率5.23と成績を落としていた。

そんな中、一岡に転機が訪れる。

プロ2年目の2013年オフに、大竹寛が巨人へFA移籍。これに伴い、一岡が人的補償として広島東洋カープに入団した。

移籍初年度に開幕一軍入りした一岡は、開幕2戦目の中日戦で3点リードの7回に二番手で登板し、プロ初ホールドを記録。

シーズン中盤に右肩を痛めて離脱したものの、同年は31試合に登板して18ホールドポイント（2勝0敗2セーブ16ホールド）、防御率0.58と堂々の成績を残す。

2016年から2018年の3年間は、広島のリーグ3連覇に貢献。特に2017年と2018年はいずれも59試合に登板して腕を振り続けた。

2022年は10試合の一軍登板に終わるも、プロ通算100ホールドを達成。翌2023年は1試合の一軍登板にとどまり、同年に現役を引退した。

【関連記事】

【了】