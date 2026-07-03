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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は2日（日本時間3日）、サンディエゴ・パドレス戦で苦しい登板となり、再び課題を残した。制球面は改善されつつある一方で、今度は球速低下が懸念材料として浮上している。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジェラルド・アンジェロ・サミラーノ記者が言及した。



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佐々木はMLBでのキャリア序盤、制球の不安が露呈し、それが多くの問題につながった。その影響で昨季の終盤はブルペンに回ることもあったが、今季を通じて制球面についてはある程度修正されてきたように見える。











しかし、佐々木には別の問題が出てきている可能性がある。それが球速だ。先週は5月以来初めて平均98マイル（約157.7キロ）を下回り、持ち味である圧倒的な球威に陰りが見えていた。



パドレス戦では、その苦戦が問題として現れた。佐々木は3回（88球）しか持たず、被安打7、奪三振3、与四球2、失点6という内容で降板。今季防御率は4.88となり、ところどころで好内容を見せる試合はあるものの、安定感をつかみ切れていない。



制球も球速も不安を抱える佐々木について、サミラーノ氏は「彼がMLBで本格的な先発投手として定着することを期待していたドジャースにとって、これは懸念すべき傾向と言わざるを得ない。この日本人投手が次の登板で巻き返せるかどうか注目される」と言及した。





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