







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ナ・リーグのオールスター先発メンバー入りが確実となっている。さらに、打者としてだけでなく投手としても球宴の舞台に立ち、二刀流出場が実現するのかにも注目が集まっている。米メディア『アスロン・スポーツ』のテイト・モシャー記者が言及した。



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大谷はフェーズ1のファン投票で全選手トップとなる334万1257票を集め、6度目のオールスターゲーム出場を決めた。ドジャースと10年7億ドル（約1134億円）の大型契約を結んでから3年目を迎えた今季は打者としても投手としても圧倒的な成績を残しており、選出されるのも当然の結果と言える。











さらに、ナ・リーグのオールスターを率いるのは、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督だ。そのため、ロバーツ監督は大谷を打者として起用するだけでなく、マウンドにも上げるのかという判断を迫られることになる。



仮に大谷が登板する場合は、先発投手としての起用になるとみられている。現時点でロバーツ監督は決断を下しておらず、大谷の投手起用をめぐる議論は続くことになりそうだ。



大谷の二刀流をめぐってモシャー氏は「クリストファー・サンチェス投手やジェイコブ・ミジオロウスキー投手といった、より優れた先発投手が控えているため、この決定は間違いなく賛否両論を呼ぶことになるだろう。大谷の投球成績は素晴らしいものの、彼らほどの登板数はまだない」と言及した。





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