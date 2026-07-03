







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日から、同地区ライバルであるサンディエゴ・パドレスと4連戦を戦っている。このカードに先立ち、リリーフ右腕のジェイソン・アダム投手がドジャースファンを揶揄するようなコメントを口にしたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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同メディアは「ここ数年、ドジャースファンは敵地への遠征でも圧倒的な存在感を示している、特にパドレス本拠地のペトコパークには大勢のファンが詰めかけ、スタンドの多くを埋め尽くす光景がたびたび見られている。本拠地がビジターファンで溢れる状況を目の当たりにしたパドレス選手の中には、これを快く思っていなかった選手もいた」と言及。











続けて、「こうした状況を受け、アダムは『もし自分がロサンゼルスに住んでいたら、自分だってサンディエゴに来たくなるよ』と、ロサンゼルスという街とドジャースファンを皮肉るような発言をした。彼としてはおそらく、自分の街を擁護するつもりで口にした発言だったのだろう。しかし、今シリーズでマウンドに上がることになれば、ブーイングを浴びることは覚悟しておくべきだ」と記している。



ドジャースはMLB全体でもトップクラスの人気を誇る球団の一つだが、相手からすれば自分たちのホームが“ジャック”されるのはフラストレーションが溜まるようだ。



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