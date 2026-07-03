今日の運勢 7月4日（土）「12星座占いランキング」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年7月4日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）7月4日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？あなたの胸がときめくことは何でしょうか？あなたの心がこれだと思っていることを信じましょう。ワクワク、ドキドキすると感じることに意識を向けていくことで、運気が上がっていきそうですよ。新しいことを始めてみると運気がアップする日です。やりたいと思っていたり、考えていたりすることがあるのであれば、今日から行動してみましょう。良いスタートにすることができそうですよ。旅行の計画を立てましょう。できるだけ遠くに行くプランを立てていくことで、運気が上がっていきそうです。旅行雑誌を読んだり、ネットで行きたい場所について調べてみるのも良いでしょう。パートナーとの関係について考えると良い日です。パートナーがいる方は、相手との時間を大切にすると良いでしょう。パートナーをお探しの方は、理想のタイプをイメージしてみてください。お家時間を楽しむと良い日です。好きな音楽を聴いたり、気になっていた映画を観たり、ご自身の趣味を楽しむ時間をつくることで、心が癒され、リフレッシュできそうですよ。人が多く集まる場所に行くことで、運気がアップしていきそうです。友人や職場の方から、パーティーや飲み会のお誘いがあれば、少し腰が重くても行ってみることで、良い展開があるかもしれません。ご家族との時間を大切にすることで運気が上がっていくでしょう。一緒にお出かけを楽しんでもいいですし、離れて暮らしている場合は、連絡を取り合うだけでも良さそうですよ。仕事運や勉強運がとても良い日です。集中力が高まりそうなので、今日は効率的に物事を進めることができそうです。やるべきことは早めに終わらせて、スキルアップのために時間を使うのも良いでしょう。今日は優雅に過ごしましょう。日頃から頑張っているあなたに、ご褒美が必要です。好きなものを食べて、欲しいものを買って、贅沢に過ごしていくことで、運気が上昇しそうですよ。あなたが求めている答えは、寝ている時の夢の中にあるかもしれません。今夜眠りにつく前に、あなたが気になっていたことについて夢の中で教えてくださいとお祈りしてから眠ってみてください。健康的な生活に意識を向けることで、運気が上向きになっていきます。早寝早起きや、バランスのいい食事、適度な運動など、改善していきたいと思っていたことがあれば、今日から行動していきましょう。ご先祖さまを大切にすると良い日です。お墓参りに行ったり、仏壇の前で手を合わせてお祈りをしたり、心の中でご先祖さまに感謝を伝えたりすると、良い流れがやってくるでしょう。あなたの人生の目的や使命は、お仕事の転機と大きく関わっています。お仕事について、あなたが今までいろいろと助けを求めてきた結果が表れ始めています。転機や変化が訪れるときには、ストレスを感じやすいですが、あなたが古いものを一掃して、新しいものを受け入れられるように、天使たちはお手伝いをしてくれています。ふと浮かぶアイデア、夢、ビジョンに注意してください。これは、あなたがこれから歩んでいく道を進むための、天からの導きなのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/