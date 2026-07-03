2度の2軍調整を乗り越え…日本ハムへの”出戻りエース”が登録抹消　調整で次…









北海道日本ハムファイターズ 最新情報



3日のプロ野球公示で、北海道日本ハムファイターズは有原航平投手を一軍登録から抹消した。







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2日のオリックス・バファローズ戦で約1カ月ぶりの一軍登板を果たし、6回6安打1失点の粘投でNPB通算100勝目を挙げた。今季2度目の抹消で、次回登板に向けての調整とみられる。











広陵高、早稲田大を経て2014年ドラフト1位で日本ハムに入団した33歳。



プロ入り後は日本ハムのエース格として活躍し、2019年には15勝を挙げて最多勝を獲得。



2021年オフにポスティングでテキサス・レンジャーズへ移籍しメジャーでプレーした後、2023年に帰国して福岡ソフトバンクホークスに加入。3年間で通算38勝をマークするなど移籍先でも主力として活躍を続けた。



今季から古巣・日本ハムに復帰したが、ここまで7試合で2勝5敗・防御率6.47と苦しいスタートとなっていた。



2日の試合では自身の連敗を4で止め、粘りの投球でチームの5連勝にも貢献。節目の白星を経て、後半戦での巻き返しに期待がかかる。





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