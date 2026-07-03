







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



3日のプロ野球公示で、横浜DeNAベイスターズは山﨑康晃投手を一軍登録から抹消した。







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2試合連続でセーブに失敗したことを受けての措置とみられる。











6月30日の広島東洋カープ戦では1点リードの9回に登板し、4点を失って敗戦投手に。



2日の広島戦でも3-1の9回に登板したが、先頭打者から連続四球を与えて降板し、この回同点に追いつかれた。



山﨑は帝京高、亜細亜大を経て2014年ドラフト1位でDeNAに入団した33歳。



2015年に新人王を獲得すると、2018・2019年には2年連続でセ・リーグ最多セーブ投手のタイトルを獲得するなど、長きにわたってチームの絶対的守護神として君臨してきた。



今季は23試合登板、14セーブ、防御率6.10と苦しんでおり、通算246セーブを誇る守護神がファームで立て直しを図る。





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【了】