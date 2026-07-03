







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得噂が囁かれている。ドジャースだけでなく他球団も熱視線を注いでいるが、その中でもミルウォーキー・ブルワーズは強力なライバルになるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同メディアは「今季のトレード期限まで残り1か月余りとなる中、ブルワーズには大型補強に踏み切る十分な理由がある。ジェイコブ・ミジオロウスキー投手、カイル・ハリソン投手、ブランドン・ウッドラフ投手と並ぶエース級の先発が加われば、10月の先発ローテはさらに強力なものになるだろう。タイガースは莫大な対価を要求するだろうが、ブルワーズは本気のオファーを提示できるだけの層の厚いファームを有している。フロントが『この戦力なら勝負に出る価値がある』と判断すれば、大型補強に踏み切ることは十分可能だ」と指摘。











続けて、「ファンサイデッドのロバート・マレー記者は、先日出演したポッドキャスト番組の中で『スクーバルを加えれば、ブルワーズはドジャースと互角に戦えるだけでなく、本当に勝つ可能性も出てくるチームになれる』と述べた。それこそが、この補強を支持する最大の理由だ」と記している。



ブルワーズが今後本当に“オールイン”の構えを見せるのか、これに対抗する球団が現れるのかは要注目だ。



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