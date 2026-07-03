阪神は3日、神宮僚介投手を支配下選手登録したと発表した。背番号は『95』。

神宮は球団公式ホームページを通じて「うれしい気持ちと、ここからが本当のスタートだというので引き締まった気持ちでいます。これからも自分の強みを活かしながら、バッターに向かって投げていきたいですし、早くチームの勝利に貢献できるように頑張りたいです」とコメント。

神宮は25年育成1位で阪神に入団し、1年目の今季、ここまでファームで15試合・12回2/3を投げ、0勝1敗、防御率2.13の成績を残している。